De nouveaux projets ont été retenus en faveur de la wilaya de Timimoun, dans le but d’améliorer le réseau d’électricité, notamment durant la saison estivale, a-t-on appris mardi de la direction locale de l’Energie et des Mines.

Ces opérations portent sur la réalisation d’un réseau de 700 km devant connecter la wilaya aux réseaux Nord et Sud, en plus de la prise en charge urgente des zones enregistrant des faiblesses de tension, à travers les daïras de Tinerkouk, Cherouine, Ougrout et Timimoun, a précisé le directeur du secteur, Seddik Oussif.

Une opération de recensement des zones en quête d’extension du réseau d’électricité à travers l’ensemble des communes et daïras de la wilaya est également projetée, à l’effet d’inscrire de nouveaux projets d’électrification et développer le réseau de la wilaya, a-t-il annoncé.

La société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) s’engage aussi à soutenir l’opération d’électrification des périmètres agricoles, en coordination avec les secteurs concernés, a ajouté M.Oussif.

De plus, la centrale électrique de Talmine sera dotée de quatre (4) nouveaux générateurs, de deux (2) mégawatts chacun, susceptibles de renforcer le réseau de la région et remédier aux récurrentes perturbations que connait la région en période des fortes chaleurs, assure-t-il.

Les projets retenus pour la wilaya comprennent, en outre, la réalisation d’une nouvelle connexion électrique reliant sur 110 km Timimoun à Talmine en vue de sécuriser le réseau, ainsi que le lancement du projet d’une ligne électrique entre Timimoun, Ouled-Aïssa et Adjedir via les ksour de Tala et Guentour.

Le wali de Timimoun, Benamar Souna, a appelé à accélérer les travaux de réalisation du nouveau siège de la Sonelgaz, de dix (10) logements de fonction et des entrepôts de matériels, avant d’inviter les jeunes à s’impliquer dans les projets de développement énergétique par le montage de micro entreprises.