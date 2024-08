Des zones rurales de la commune de Chorfa (wilaya de Mascara) ont été renforcées, dernièrement, par la réception de plusieurs projets de développement, permettant d’améliorer le cadre de vie de la population, a-t-on appris auprès des services de cette collectivité locale.

Il s’agit de projets inscrits au titre du Plan communal de développement (PCD) et de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, portant sur le raccordement de deux centres ruraux, Haouaidjia et Ouled Ali Bouziane, au réseau d’eau potable à partir de deux puits artésiens, leur équipement et le renforcement du village d’ouled Ali Bouziane d’un réservoir de 500 m3.

Des projets d’extension et de réhabilitation du réseau d’assainissement ont été réceptionnés dans des quartiers de la ville de Chorfa et le village de Anatra, outre la réhabilitation d’écoles primaires aux centres ruraux " Ouled Ali Bouziane ", "Rehailia " et "Sidi Ali Cherif", la réfection du stade sportif de proximité de la localité de "Anatra" et le renouvellement de l’éclairage public à travers cinq centres ruraux.

D'autre part, les services sanitaires du centre rural Ketarnia ont été renforcés par la réception du projet de réhabilitation de la salle de soins, qui a bénéficié d’une opération d’équipement en matériels médicaux, a-t-on ajouté.

Ces opérations de développement interviennent suite à des rencontres, qui ont réuni, précédemment, des responsables de l’APC de Chorfa et des responsables de la daïra de Sig avec des représentants des centres ruraux, au cours desquelles les préoccupations liées au développement local ont été présentées et qui ont été prises en compte avec leur inscription, en vue de leur concrétisation

Dans ce cadre, le représentant du centre rural d'Ouled Ali Bouziane, Benziane Abderrahmane, a tenu à saluer les efforts de l'Etat visant à prendre en charge les préoccupations des habitants de sa zone rurale, y compris l'approvisionnement en eau potable, signalant que la population a fait part de sa satisfaction concernant l’avancée du développement dans leur région.

Par ailleurs, il est prévu l’achèvement de la concrétisation de plusieurs projets de développement dans la commune de Chorfa, dont l’extension du réseau de distribution de l’eau potable aux entrées nord et sud de la ville, ainsi que le village de Anatra, la réhabilitation de la cantine scolaire de l’école primaire de Sidi Ali Cherif et des travaux d’aménagement de l’entrée nord de la ville de Chorfa, selon les responsables de cette collectivité.

D’autres projets de développement, inscrits au titre du budget communal et des programmes sectoriels, sont également en cours, dont l’aménagement de deux écoles primaires à Houaidjia et Anatra et la concrétisation du premier tronçon de la rénovation du réseau d’assainissement de la ville de Chorfa, ainsi que l’éclairage public en énergie solaire à travers cinq zones.