Le projet du périmètre agricole irrigué de la plaine de Mostaganem a été relancé pour un investissement de 1,480 milliard DA, a-t-on appris, lundi, auprès des services de la wilaya.

Le wali de Mostaganem Ahmed Boudouh, accompagné du Directeur général de l’Office National de l’irrigation et de drainage (ONID), Nasreddine Rekrouki, ont supervisé, lundi, le coup d’envoi de l’achèvement de la première tranche du périmètre agricole irrigué de la plaine de Mostaganem, qui sera réalisé dans les 18 prochains mois sur une superficie globale de 6.000 hectares.

Ce projet, qui a nécessité un montant de 1,480 milliards DA, vise à augmenter la production de différentes récoltes agricoles, faire introduire de nouvelles récoltes à haut rendement, développer des unités industrielles de transformation et améliorer le cadre de vie de la population à travers l’ouverture des pistes et d'emplois, a-t-on fait savoir.

D'autre part, le projet du périmètre agricole irrigué de la plaine de Mostaganem, qui a nécessité un montant global de 7,500 milliards DA et qui vise à fournir l’eau d’irrigation pour 15.000 ha, dispose d’une deuxième tranche liée au couloir de Bouguirat, qui couvre également le "bassin du lait" dans la zone d’activités de Bordjia, a-t-on expliqué.

A cette occasion, trois permis de fonçage de puits ont été remis aux agriculteurs d'Achâacha et Aïn Tedeles au niveau de la base de vie de l'Office national de l'irrigation et du drainage, où le wali a demandé à l'entreprise chargée des travaux d’opter pour le système de permanence continue, de renforcer les chantiers avec des ressources matérielles et humaines et de réduire le délai de réalisation à 10 mois, ont ajouté les services de la wilaya.

Le même responsable a donné des instructions portant sur le choix d’un terrain approprié pour l'affecter à la réalisation de l’unité de l’Office national de l'irrigation et du drainage de la commune de Khadra.

Après avoir écouté certaines préoccupations de la population, notamment au village de Drioua, M. Boudouh s’est engagé à les prendre en charge au titre des programmes de soutien au développement social et économique des communes de l’exercice 2025 et a demandé aux présidents des collectivités locales concernées d’initier les procédures immédiatement.