Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu lundi à Alger le ministre des Transports et de l'Equipement de la République du Niger, Salissou Mahaman Salissou, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer les mécanismes de coopération bilatérale dans le secteur, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont affirmé l'importance de "renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base afin de les promouvoir au niveau des relations historiques unissant les deux pays frères", ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. Rekhroukh a fourni des explications sur les moyens et potentialités dont dispose l'Algérie en termes de sociétés de réalisation, de laboratoires et de bureaux d'études, citant l'expérience nationale acquise en matière de réalisation et de développement des infrastructures de base, notamment les routes, ports et voies ferroviaires.

Le ministre a évoqué l'expertise et les moyens de réalisation nationaux et leur contribution à la concrétisation des projets de développement des réseaux routiers et leur extension aux pays africains, dont la route transsaharienne, "un projet stratégique commun qui renforcera la coopération économique entre les pays qu'elle traverse, dont le Niger".

A cet effet, il a souligné "l'importance d'accélérer la création d'un corridor économique en tant que fruit de la valorisation du projet de la route transsaharienne, et ce en vue de développer les échanges commerciaux", ajoute la même source.

Le ministre a exprimé "la disponibilité de l'Algérie à poursuivre les efforts pour le renforcement du partenariat entre les sociétés algériennes et nigériennes dans le domaine des travaux publics et l'élargissement des perspectives de coopération entre les deux pays à travers l'échange d'expertises et la formation pour la concrétisation de projets communs en matière de réalisation des routes, en œuvrant pour leur pérennité par la programmation d'opérations de maintenance".

De son côté, le ministre nigérien a salué l'expérience algérienne en matière de réalisation des structures de base, affirmant l'importance de poursuivre l'action de coordination entre les deux pays pour développer le partenariat bilatéral et l'investissement dans le secteur des travaux publics et des infrastructures de base, conclut le communiqué.

M. Zitouni évoque avec son homologue nigérien les moyens de renforcer les relations commerciales et économiques

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, a reçu, lundi à Alger, le ministre du Commerce et de l'Industrie de la République du Niger, Seydou Asman, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer les relations commerciales et économiques entre les deux pays.

La rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle en Algérie de la délégation de haut niveau de la République du Niger, conduite par le Premier ministre nigérien, ministre de l'Economie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère du Commerce, M. Zitouni a mis en avant l'importance de sa rencontre avec son homologue nigérien, durant laquelle les deux parties ont exprimé leur détermination à redynamiser les relations commerciales et économiques, et à relancer les projets communs et ce dans le cadre de la mise en œuvre, côté algérien, des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a évoqué les partenariats économiques et les manifestations commerciales entre les deux pays, à l'instar de la foire "Assihar", organisée chaque année à Tamanrasset, ainsi que le projet de la zone franche entre l'Algérie et le Niger, dans le cadre de la Zone de libre échange continentale africaine "ZLECAF".

La rencontre a permis d'évoquer les questions liées "au transport de certaines marchandises à travers le territoire algérien, la route transsaharienne, et le projet de transport du gaz à partir du Nigeria en passant par le Niger et l'Algérie", selon M. Zitouni.

Les discussions ont également porté sur l'organisation de manifestations économiques et de foires conjointes, ajoute M. Zitouni, rappelant que cette année a été marquée par "une forte" participation du Niger à la Foire internationale d'Alger (FIA), en attendant l'organisation de foires permanentes sur les produits algériens au Niger.

De son côté, le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie a déclaré que cette visite en Algérie intervient pour réaffirmer la relation "solide et ancrée unissant le Niger et l'Algérie, pays frère".

Le ministre nigérien a souligné que ses discussions avec M. Zitouni ont porté essentiellement sur les activités de développement.

Il s'est dit "reconnaissant pour l'intérêt particulier porté par le peuple algérien au Niger", tout en exprimant ses remerciements "aux hautes autorités de l'Algérie" pour tous les efforts consentis en faveur des pays de la région.

Le PM nigérien confirme la volonté de son pays d'accélérer la réalisation des projets communs avec l'Algérie

Le Premier ministre nigérien, ministre de l'Economie et des Finances, Ali Mahmane Lamine Zeine, a affirmé lundi à Alger, la volonté de son pays d'accélérer la mise en oeuvre des projets communs avec l'Algérie.

"Nous avons décidé de donner du tonus à la coopération Algéro-nigérienne, et en cela, nous ferons en sorte que nos projets communs soient très rapidement mis en route, pour leur réalisation au profit des deux pays", a déclaré à la presse le Premier ministre nigérien après avoir été reçu par le président du Conseil de la Nation, M.Salah Goudjil.

Saluant l'ampleur des relations historiques entre les deux pays depuis leurs indépendances, le Premier ministre a souligné que "l'amitié, la fraternité et le bon voisinage, sont les trois valeurs essentielles partagées par l'Algérie et le Niger".

L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de membres du Conseil de la Nation et de la délégation accompagnant le Premier ministre nigérien.

Le Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances de la République du Niger, avait entamé dimanche soir une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation ministérielle.

M. Bibi Triki reçoit le ministre de la Communication, des Postes et de l'Economie numérique de la République du Niger

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a reçu, lundi à Alger, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Economie numérique de la République du Niger, Sidi Mohamed Raliou, avec lequel il a passé en revue les moyens du renforcement des mécanismes de la coopération bilatérale.

Dans une déclaration à la presse, M. Bibi Triki a précisé que cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer "l'engagement des deux parties à soutenir la coopération entre les deux pays frères et voisins, à travers la concrétisation d'un nombre de projets structurants dans le domaine de la Poste et des communications".

Par la même occasion, M. Bibi Triki a exprimé la satisfaction des deux parties quant à "l'avancement du projet de Dorsale transsaharienne à fibre optique, qui reliera le Niger au réseau international des communications à partir de l'Algérie, et ce, par le biais des capacités importantes dont dispose notre pays en termes de la capacité de la bande passante internationale".

Ce projet régional important, visant à "renforcer la complémentarité et l'intégration économique et sociale entre les pays africains concernés", a connu "le parachèvement des travaux situés dans les deux pays, et ce, en vue d'installer la Dorsale à fibre optique".

La rencontre a également été une occasion pour évoquer "les opportunités de coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun, tels que les services postaux, la régulation les communications électroniques et la formation".

Pour sa part, M. Sidi Mohamed Raliou a souligné la disposition de son pays à renforcer et à intensifier la coopération bilatérale dans le domaine de la Poste et des communications, notamment en termes du projet de Dorsale transsaharienne à fibre optique, mettant en avant l'importance de l'échange des expertises relatives à la formation dans ce domaine.