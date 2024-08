L'association "Iqraa" a appelé mardi à partir de Tizi-Ouzou où elle tient son université d'été à une "forte participation" à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain pour "consolider la stabilité du pays".

"Notre association fait siennes les aspirations de chaque Algérien envers son pays et appelle l'ensemble des Algériens, notamment, la jeunesse, à une participation massive lors de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain pour consolider la stabilité du pays", a déclaré le président d'Iqraa, Hocine Khelid, à l'APS.

M. Khelid a expliqué que "le contexte international et régional n'augure rien de bon et la forte participation à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain est un message pour montrer l'attachement et l'engagement de chaque Algérien à la souveraineté et la stabilité de son pays".

Quatre (4) wilayas, à savoir, Adrar, Timimoun, Ain Defla et Alger prennent part à l'université d'été de l'association Iqra, consacrée à la gestion des bureaux régionaux de l'association qui a pour principale mission l'alphabétisation, et à son passage à la numérisation.

La numérisation, a expliqué M. Khelid, "nécessite un élargissement du champ d'alphabétisation à toutes les catégories de la société, même celles instruites et qui ne maîtrisent pas forcément les nouvelles technologies".

Créée en 1990, l'association Iqraa, d'utilité publique, a contribué à ce jour à l'alphabétisation de plus de deux (2) millions de personnes, selon son premier responsable.

Tlemcen: des mesures d'organisation strictes en prévision de la campagne électorale

La Délégation de la wilaya de Tlemcen de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a mis en œuvre une série de mesures organisationnelles strictes en prévision de la campagne électorale de l’élection présidentielle du 7 septembre prochain, a-t-on appris de cette instance.

Le Coordinateur local de la Délégation, Mohamed Mahdjoub, a déclaré à l’APS que dans le but d’assurer le bon déroulement de la campagne électorale, prévue jeudi, une série de mesures a été prise, ayant porté, notamment, sur le recensement des infrastructures et des espaces destinés à abriter les meetings populaires des trois candidats ou de leurs représentants, dans le cadre de cette échéance.

Dans cette optique, 81 espaces et sites, notamment des infrastructures sportives et des établissements culturels, répartis à travers les différentes communes de la wilaya, ont été retenus pour abriter les meetings populaires et les rencontres prévus dans le cadre de la campagne électorale, a précisé la même source.

Par ailleurs, pas moins de 825 espaces publics, répartis à travers toutes les communes de la wilaya ont été réservés à l’affichage électoral des trois candidats, a fait savoir M. Mahdjoub.