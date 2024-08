Les probiotiques protégeraient les femmes enceintes du diabète gestationnel, selon les résultats d'une étude publiée British Nutrition Journal. Le probiotique (Lactobacillus rhamnosus HN001), qui est utilisé pour fabriquer des produits laitiers fermentés comme le yaourt, a été donné sous forme de comprimé à 194 femmes enceintes, alors que 200 femmes ont reçu un placebo. Les chercheurs de l'Université d'Otago, Wellington et de l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande ont évalué le diabète gestationnel à 24 et 30 semaines de grossesse.

L'étude a révélé que la glycémie à jeun était significativement plus faible chez les femmes prenant le probiotique par rapport à celles sous placebo. Les scientifiques ont aussi observé que 6,5% des participantes qui ont pris le placebo ont été touché par un diabète gestationnel, contre 2,1% des futures mères qui ont été traitées avec le probiotique, soit 68% de femmes en moins. « Nous avons constaté que les effets protecteurs étaient plus forts chez les femmes âgées et chez celles qui avaient déjà fait un diabète gestationnel », explique le professeur Julian Crane de l'Université d'Otago, Wellington, auteur de l'étude. Les chercheurs vont mener des études complémentaires pour déterminer si ce probiotique peut aussi réduire le risque de plus en plus fréquent de développer le diabète de type 2.