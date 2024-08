Environ 8 femmes enceintes sur 100 développent un diabète gestationnel pendant leur grossesse.

Le diabète gestationnel se définit comme un "trouble de la tolérance glucidique que l'on diagnostique pendant la grossesse, quel que soit le terme" explique le Dr. Liliane Borgès-Martin, médecin endocrinologue.

En clair : le diabète gestationnel est une forme particulière de diabète qui atteint spécifiquement les femmes enceintes. D'ailleurs, on parle aussi de "diabète de grossesse".

Diabète gestationnel : que se passe-t-il exactement ?

"Pendant la grossesse, et notamment aux deuxième et troisième trimestres, on constate une perte d'efficacité de l'insuline, cette hormone qui est chargée de réguler le taux de sucre dans le sang (glycémie), répond le Dr. Liliane Borgès-Martin. Cette perte d'efficacité est en partie liée aux hormones produites par le placenta." Si, chez la plupart des femmes enceintes, le pancréas produit naturellement davantage d'insuline pour contre-balancer ce phénomène, en cas de diabète gestationnel, le pancréas ne parvient pas à suivre la cadence : se développe donc une insulinorésistance (comprendre : les cellules du corps deviennent résistantes à l'insuline, qui ne peut plus faire pénétrer le sucre dans les organes qui en ont besoin) puis une hyperglycémie chronique (c'est-à-dire : un taux de sucre dans le sang constamment trop élevé) – c'est le diabète gestationnel.

Diabète gestationnel : c'est fréquent ? Le diabète de grossesse concerne environ 8 % des femmes enceintes : "on constate toutefois une augmentation de la prévalence, grâce à un meilleur dépistage, mais aussi à cause d'une hausse de l'obésité" analyse le médecin endocrinologue.

Diabète gestationnel : qui sont les femmes concernées ?

Les facteurs de risque du diabète gestationnel sont aujourd'hui bien connus :

Le surpoids et l'obésité : lorsque l'indice de masse corporelle (IMC) dépasse 25,

L'âge : les femmes enceintes âgées de plus de 35 ans présentent un risque accru,

Les antécédents familiaux de diabète : quand on a un frère, une sœur ou un parent diabétique (diabète de type 1 ou de type 2),

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK),

Les antécédents de fausse couche ou de macrosomie (un bébé de plus de 4 kilos à la naissance),

L'hypertension gravidique : il s'agit d'une hypertension artérielle (HTA) spécifique à la grossesse.

À savoir. "Le diabète gestationnel est de plus en plus fréquent chez les femmes en situation de précarité" ajoute le Dr. Liliane Borgès-Martin. Cette pathologie est également plus répandue chez les femmes enceintes asiatiques et africaines.

Diabète gestationnel : c'est grave, docteur ?

Si le diabète gestationnel n'est pas diagnostiqué ni pris en charge, il y a effectivement un risque pour la mère et pour le bébé à naître. Ainsi, le diabète de grossesse est associé à un risque accru :

D'une hypertension artérielle de grossesse : on parle aussi d'hypertension gestationnelle,

De pré-éclampsie : cette maladie de la grossesse se caractérise par une tension artérielle anormalement élevée et est responsable d'un tiers des naissances de grands prématurés en France.

D'accouchement prématuré : on parle de naissance prématurée lorsque l'accouchement survient avant 8 mois ½ de grossesse (37 semaines d'aménorrhée),

De macrosomie : on parle de macrosomie lorsque le bébé pèse plus de 4 kilos à la naissance,

D'hypoglycémie du nouveau-né : à la naissance, le bébé présente un taux de sucre dans le sang (glycémie) anormalement faible,

D'hémorragie de la délivrance : il s'agit d'une perte de sang maternelle anormalement importante lors de l'accouchement.

Et aussi... En outre, lorsque la mère souffre d'un diabète gestationnel pendant sa grossesse, l'enfant présente un risque accru de diabète de type 2 à l'âge adulte.

Diabète gestationnel : comment est-il dépisté ?

Le dépistage du diabète gestationnel n'est pas systématique : "on dépiste les patientes à risque, c'est-à-dire les femmes enceintes âgées de plus de 35 ans, les femmes enceintes obèses ou en surpoids, les femmes enceintes atteintes d'un syndrome des ovaires polykystiques..." précise le Dr. Liliane Borgès-Martin. S'il y a une prise de poids importante entre le 6ème et le 7ème mois de grossesse (comprendre : une prise de poids supérieure à 5 kilos), si le bébé semble gros à l'échographie et/ou si on observe un excès de liquide amniotique, on pourra également procéder à un dépistage du diabète gestationnel. À savoir. "Tous les mois, on mesure la glycosurie de toutes les femmes enceintes, c'est-à-dire le taux de sucre dans l'urine : si celui-ci est anormal, cela constitue également un motif de dépistage du diabète de grossesse" ajoute le médecin endocrinologue.

Comment se déroule le dépistage du diabète gestationnel ? Chez les femmes enceintes qui présentent un risque de diabète gestationnel, on réalisera d'abord une glycémie à jeun au moment du diagnostic de la grossesse ou au 3ème mois de grossesse : il s'agit d'une prise de sang à faire à jeun.

"Deuxième examen possible : il s'agit de provoquer une hyperglycémie chez la femme enceinte en lui faisant ingérer (par voie orale) 75 g de sucre, entre la 24ème et la 28ème semaine d'aménorrhée. On mesure la glycémie (à l'aide d'une prise de sang) avant de donner le sucre, puis 1 heure après et encore 2 heures après" ajoute le Dr. Liliane Borgès-Martin.

Diabète gestationnel : comment est-il pris en charge ?

Une fois le diagnostic de diabète gestationnel posé, une prise en charge avec un médecin diabétologue / endocrinologue est mise en place. "Le plus souvent, les conseils hygiéno-diététiques suffisent à contrôler le diabète de grossesse" précise le Dr. Liliane Borgès-Martin.

En clair : la femme enceinte doit adopter une alimentation diabétique (un régime alimentaire pauvre en sucres lents et en sucres rapides, riche en légumes et en fibres) et pratiquer une activité physique adaptée à la grossesse (natation, marche...). "En effet, le sport permet de lutter contre l'insulino-résistance" développe le médecin endocrinologue.

À savoir. "En cas de diabète gestationnel, la femme enceinte doit prendre 6 fois par jour sa glycémie à l'aide d'une mesure au bout du doigt" ajoute la spécialiste.

Si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas, des injections d'insuline pourront être prescrites. "Les médicaments antidiabétiques classiques sont contre-indiqués pendant la grossesse" précise le médecin.

Diabète gestationnel : peut-on en guérir ? Bonne nouvelle : dans plus de 90 % des cas, le diabète gestationnel disparaît à l'accouchement. Toutefois, il est nécessaire (48 heures après l'accouchement) de contrôler sa glycémie au bout du doigt 6 fois par jour pendant 2 jours. Ensuite, le test de l'hyperglycémie par voie orale devra être refait 3 mois après l'accouchement pour vérifier que la maladie a bien disparu.

"Par ailleurs, la femme devra faire doser sa glycémie une fois par an car le diabète gestationnel constitue un facteur de risque pour le diabète de type 2 (DT2)" ajoute le Dr. Liliane Borgès-Martin.

Merci au Dr. Liliane Borgès-Martin, médecin endocrinologue spécialiste du diabète gestationnel et référente en médecine ambulatoire sur le diabète gestationnel à la Clinique Bretéché (Nantes – groupe ELSAN).