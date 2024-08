L'attaquant international camerounais de l'USM Alger (Ligue 1 Mobilis de football) Leonel Ateba, va s'engager dans les prochaines heures avec le club tanzanien de Simba SC, après qu'un " accord total" a été trouvé entre les deux clubs, a indiqué lundi le site sportif Cfoot.

" Ateba va signer dans les prochaines heures avec Simba SC pour deux saisons. Après six mois en Algérie, il va retrouver son compatriote Che Malone contre un montant de 200.000 dollars", précise la même source.

Ateba (25 ans) avait rejoint l'USMA en janvier dernier pour un contrat de deux ans et demi, en provenance de Dynamo Douala. Il faisait partie de l'effectif de l'équipe du Cameroun, retenu pour la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire.

Sous le maillot du club phare de Soustara, Ateba compte 19 apparitions pour un bilan d'un but et 8 passes décisives. La libération d'Ateba fait suite au recrutement de trois joueurs étrangers cet été : le défenseur central congolais Kévin Mondeko, le milieu de terrain congolais Glody Likonza, et l'ailier gauche nigérian Wale Musa Alli. La Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d'augmenter à 5 le nombre de joueurs étrangers à recruter par chaque club de la Ligue 1. Le club algérois devrait également se passer des services du milieu de terrain malien Sékou Konaté et l'attaquant malien Abdoulaye Kanou.