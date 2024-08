La triplette Lagraa, Bakhti et Hamza du club de Hassi Ameur d'Oran a remporté le tournoi jubilé seniors de l'ex-champion d’Algérie Brahim-Belbah de pétanque jeu court, qui s'est achevé, dimanche soir au boulodrome de Sidi El Bachir d’Oran.

En finale, la triplette de Hassi Ameur s'est imposée face au club Elite boules d’Oran, composée de Khater, Touhami et Maarouf (13-9). La troisième place est revenue à l'équipe de Boufatis et la 4e à celle de Gdyel. Selon les organisateurs, le niveau technique a été appréciable dans l'ensemble et l'ambiance a été très bonne, devant un nombreux public, qui a suivi la finale jusqu'à une heure tardive. Rappelons que le tournoi porte le nom de l'ex-joueur international Brahim Belbah, âgé de 54 ans, victime en 2022 d'un accident vasculaire cérébrale (AVC), le contraignant à mettre fin à sa carrière sportive.

Ce concours d'une semaine, organisé par le club amateur Machâal Bendaoud de pétanque d’Oran, en collaboration avec la Ligue de wilaya des sports de boules, a enregistré la participation de 24 triplettes représentant différents clubs et associations sportives de la wilaya d’Oran. Les vainqueurs ont été récompensés par des cadeaux, lors de la cérémonie de clôture, en présence des membres de la fédération et d’anciens boulistes de l’Ouest du pays.