Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a été reçu, lundi à Kigali, par le président du Sénat rwandais, M. Kalinda François-Xavier, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement. La rencontre s'est tenue en marge de la participation de M. Boughali, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame.

A cette occasion, M. Boughali a souligné "l'importance de l'ouverture par l'Algérie de son ambassade à Kigali pour le renforcement des relations bilatérales et l'extension des domaines de coopération entre les deux pays", mettant en avant "les résultats positifs de la visite effectuée au Rwanda par le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP)", qui reflètent, a-t-il dit, "l'engagement de l'Algérie en faveur des efforts de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs et dans le continent africain en général".

Evoquant la question du Sahara occidental, le président de l'APN a salué "le soutien du Rwanda au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", fustigeant, par là même, "l'ouverture par certains pays africains de représentations diplomatiques dans les territoires sahraouis et l'exploitation illégale des ressources du peuple sahraoui". Concernant la cause palestinienne, M. Boughali a réaffirmé l'impératif de faire cesser l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, rappelant les efforts consentis par l'Algérie au Conseil de sécurité pour "mettre fin aux crimes de l'occupation et au nettoyage ethnique dont sont victimes les Palestiniens".