Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu, dimanche à Alger, son homologue sahraoui, Mohamed Sidati, avec lequel il a examiné les développements de la question de la décolonisation au Sahara occidental, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, ce jour au siège du ministère, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), pays frère, M. Mohamed Sidati", lit-on dans le communiqué. La rencontre a permis aux deux parties "de passer en revue et d'examiner les développements de la question de la décolonisation au Sahara occidental, à la lumière du rapport présenté récemment par le Secrétaire général des Nations Unies concernant cette question et en prévision des prochaines échéances diplomatiques y afférentes, au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale de l'organisation onusienne", précise le document.

Les deux parties ont également abordé "nombre de dossiers liés à l'agenda continental dans le cadre de l'Union africaine, ainsi que les partenariats entre l'organisation continentale et différents acteurs internationaux", rappelant que "la récente rencontre d'Accra avait insisté sur l'impératif pour ces partenariats d'être inclusifs loin de toute logique d'exclusion, de sélectivité et de discrimination entre membres", selon la même source.