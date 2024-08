Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, s'est entretenu, hier au Palais du Gouvernement, avec le

Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances de la République du Niger, M. Ali Mahaman

Lamine Zeine, en visite officielle en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors d'une séance de travail entre les délégations des deux pays, "le Premier ministre a souligné l'intérêt particulier que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au développement des relations bilatérales avec la République du Niger, pays frère, saluant les relations fraternelles historiques entre les deux pays et peuples frères", précise le communiqué.

Le Premier ministre a également évoqué la coopération bilatérale que les deux pays ambitionnent de hisser à des niveaux supérieurs dans le cadre des mécanismes bilatéraux et à travers l'échange de visites de haut niveau pour la mise en œuvre des programmes de coopération en place et le parachèvement des projets de développement communs, selon la même source. De son côté, le Premier ministre nigérien a affirmé que sa visite en Algérie à la tête d'une importante délégation ministérielle "revêt une grande importance", exprimant "sa fierté d'être en Algérie, qui a toujours eu un rôle déterminant dans l'accompagnement de son pays dans ses efforts de développement et des positions positives envers la République du Niger, surtout dans les moments les plus difficiles qu'elle a eu à traverser", ajoute le communiqué.

M. Ali Mahaman Lamine Zeine a, par là même, "adressé ses remerciements et salué la position du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, contre toute intervention militaire au Niger", poursuit la même source. Il a également affirmé "l'attachement de son pays, dirigeants, Gouvernement et peuple, au partenariat et à la coopération avec l'Algérie, à laquelle il est lié par des relations de fraternité, d'amitié et de bon voisinage", soulignant que son pays "aspire à renforcer davantage la coopération bilatérale en faveur de l'accompagnement de la République du Niger dans ses efforts visant à conforter la souveraineté nationale sur ses richesses, à atteindre les objectifs de stabilité et de développement et à relever les défis communs que connaît la région", selon le document.

M. Ali Mahaman Lamine Zeine a, par ailleurs, mis l'accent sur "l'importance des projets structurels communs et des projets prévus dans le cadre de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, conformément aux hautes instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", conclut le communiqué.

M. Goudjil reçoit le Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances du Niger

Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a reçu lundi, le Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances de la République du Niger, M. Lamine Zeine Ali Mahaman qui effectue une visite officielle en Algérie, indique un communiqué du Conseil. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab.

Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue "l'état et les perspectives des relations fraternelles et historiques entre l'Algérie et le Niger, basées sur le respect mutuel, la solidarité, la bonne entente et le bon voisinage. Elle a également permis d'échanger les points de vue et de débattre la situation qui prévaut dans la région du Sahel, zone marquée désormais par des conditions exceptionnelles, auxquelles il faut ajouter les circonstances qui dominent la scène provoquant l'instabilité tout autant que les mutations rapides et effrénées prévalant dans le monde", précise la même source. M. Goudjil a évoqué "les principes africains qui unissent les pays et les peuples du continent", soulignant que l'Algérie considère le Niger comme "un pays proche géographiquement, historiquement, humainement et diplomatiquement".

Il a exprimé "le désir de l'Algérie de renforcer les relations bilatérales fraternelles avec le Niger en les faisant progresser à travers des échanges de visites de haut niveau et toutes les démarches diplomatiques appropriées pour revitaliser la dynamique entretenue par les deux peuples depuis de nombreuses années". Le président du Conseil de la nation a réitéré, par la même occasion, "la position constante de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, inspirée par ses expériences pionnières en matière de solutions pacifiques aux crises". Il a également réaffirmé "l'engagement de l'Algérie envers les valeurs de dialogue et de réconciliation nationale, sa fermeté contre toute ingérence dans les affaires intérieures des Etats, ainsi que son plaidoyer continu en faveur de l'indépendance des décisions politiques et économiques des pays africains". Il a, en outre, souligné "l'opposition de l'Algérie au colonialisme et son soutien au droit des peuples à l'autodétermination en permettant aux peuples palestinien et sahraoui de bénéficier de leur droit à la protection, à la souveraineté et à l'indépendance", affirmant que "ces principes constituent les priorités de la diplomatie algérienne sous l'égide du Président Abdelmadjid Tebboune".

Lors de cette audience, M. Goudjil a également souligné "l'importance de la coopération et de la coordination entre les deux pays amis pour faire face aux dangers menaçant la région du Sahel et les tentatives malveillantes émanant de pays ayant un passé et un présent colonial connu". Il a appelé, à cet égard, à "intensifier les efforts et à unifier les visions pour éviter à la région les conséquences graves d'insécurité et d'instabilité, telles que la propagation du terrorisme, la criminalité organisée et la recrudescence de l'immigration illégale". Il a souligné, par ailleurs, "la nécessité de poursuivre la coopération économique et de développement entre les deux pays et de la concrétiser grâce aux projets d'investissement communs".

De son côté, le Premier ministre de la République du Niger a exprimé "sa fierté des relations historiques liant son pays avec l'Algérie", saluant "les efforts considérables déployés par l'Algérie pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région et en Afrique, ainsi que son soutien constant au peuple nigérien pour surmonter les crises qu'il a traversées".

Il a salué, à cette occasion, "la position du Président Abdelmadjid Tebboune qui rejette toute intervention militaire au Niger", affirmant que les Nigériens considèrent l'Algérie comme "un modèle, eu égard à son histoire révolutionnaire contre le colonialisme".

Les relations bilatérales entre le Niger et l'Algérie reposent, a-t-il ajouté, sur "les principes de fraternité, d'amitié et de bonne entente".

M. Zeine a exprimé "son admiration pour l'engagement de l'Algérie à respecter la souveraineté de tous les pays rejetant et refusant toute intervention dans les affaires internes des Etats", mettant en avant les aspirations de son pays pour "une coopération économique prometteuse avec l'Algérie, en adéquation avec la profondeur et la force des relations entre les deux pays".

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha reçoit le ministre d'Etat ministre de la Défense nationale du Niger (MDN)

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu, lundi au siège de l'Etat-major de l'ANP, le Général de Corps d'Armée Salifou Modi, ministre d'Etat ministre de la Défense nationale de la République du Niger, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

La cérémonie d'accueil a été entamée par "le salut du drapeau national, l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays et les honneurs militaires, présentés à l'hôte, par des formations représentant les différentes forces de l'Armée nationale populaire", précise la même source. Ont pris part à cette rencontre les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements et des directeurs centraux de l'Etat-major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation nigérienne.

Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation militaire hôte, le Général d'Armée a souligné que cette visite "témoigne de la volonté des deux parties à consolider la coordination sécuritaire et la coopération militaire bilatérale entre les armées des deux pays".

"Tout d'abord, il m'est agréable de vous exprimer, ainsi qu'aux membres de la délégation qui vous accompagne, la bienvenue au siège de l'Etat-major de l'ANP, en vous souhaitant un séjour des plus agréables en Algérie", a indiqué le Général d'Armée.

"Cette visite est le témoignage de la volonté qui nous anime, ensemble, pour consolider la coordination sécuritaire et la coopération militaire bilatérale entre nos deux armées. Cette coopération gagnerait, en effet, à être inscrite dans le cadre d’une nouvelle dynamique, sur la base d'échanges francs et constructifs à même de contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre sous-région", a-t-il ajouté.

Il a également réitéré que "l'Algérie, fidèle à ses principes immuables, demeure convaincue que les problèmes internes du continent africain ne peuvent être résolus qu'en interne, grâce aux compétences, aux capacités et aux forces vives des pays du continent". "Cette phase, aussi dure que cruciale, nous interpelle tous à s'engager dans le cadre d'une vision stratégique, basée sur une coopération politique, diplomatique, militaire, sécuritaire et économique coordonnée qui vise à réunir les conditions propices à l'instauration d'une stabilité pérenne", a affirmé le Général d'Armée. "A cet égard, l'Algérie a, de tout temps, été attachée à ses principes immuables, basés sur le bon voisinage, le respect de la souveraineté et de l'indépendance des Etats, et le rejet de l'ingérence étrangère, quelles que soient sa nature et ses objectifs.

Notre conviction est que les problèmes internes du continent africain ne peuvent être résolus qu'en interne, avec les compétences, les capacités et les forces vives des pays de notre continent", a-t-il relevé.

De son côté, le Général de Corps d'Armée Salifou Modi a fait part de "sa gratitude pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, affirmant la convergence des points de vue entre les deux parties sur l'ensemble des questions sécuritaires abordées lors des entretiens bilatéraux". Il a également exprimé son souhait de "consolider la coopération entre son pays et l'Algérie, affirmant qu’elle est basée sur la concertation et le respect mutuel". Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, avant que le ministre d'Etat ministre de la Défense nigérien ne procède à la signature du Livre d'Or de l’Etat-major de l'Armée nationale populaire, conclut le communiqué.