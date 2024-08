Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert une plateforme numérique interactive au profit des nouveaux étudiants et ce du 12 au 15 août, indique, lundi, un communiqué du ministère.

Le ministère a lancé la plateforme numérique interactive "ISAALNI" au profit des nouveaux étudiants afin de leur permettre de poser directement leurs questions par écrit ou par vidéoconférence, précise le communiqué.

La plateforme est ouverte du 12 au 15 août, et ce de 8h00 jusqu'à 18h00, ajoute le communiqué, soulignant que les nouveaux étudiants peuvent accéder à cette plateforme en scannant le code QR afin d'interagir.

Djelfa: le label "projet innovant" pour 7 projets de recherche

Sept (7) projets de recherche de l'Université Ziane Achour de Djelfa ont obtenu le label "projet innovant" dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêté ministériel N-1275 (un diplôme, une startup/un diplôme, un Brevet), a-t-on appris lundi de l'incubateur d'entreprises de cet établissement universitaire.

Selon le responsable de l'incubateur, Tarik Hezerchi, ces projets ont obtenu le label "projet innovant" durant l’année universitaire 2023/2024, pour leurs travaux innovants dans nombre de domaines scientifiques et techniques fondés sur les technologies modernes.

Le responsable a cité parmi ces projets, celui portant sur l’appareil de la maison intelligente, exploitant un système numérique de contrôle à distance de nombre d'appareils technologiques.

Un autre projet détenteur du label "projet innovant" est relatif au développement d'un dispositif de soins pour les nouveau-nés, parallèlement à l'amélioration du suivi des bébés prématurés en couveuse grâce à l'exploitation de nouvelles technologies innovantes.

Le 3e projet porte sur le développement d’un système intelligent de détection des incendies, dans la cadre de l’accompagnement des efforts des pouvoirs publics visant la lutte contre ce phénomène qui menace le couvert végétal et cause d’importants dégâts.

A noter que l'incubateur d'entreprises de l’université de Djelfa a organisé durant l’année universitaire écoulée, plusieurs sessions de formation et d’instruction pour informer les étudiants et les chercheurs sur les opportunités d'obtention d'un label "projet innovant" à travers la réalisation d'un projet de recherche réalisable au plan technique, et de nature à contribuer au développement des capacités et stratégies publiques, tout en répondant aux besoins du marché du travail.