Le Département d’aéronautique de la Faculté de Génie Mécanique de l’université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf a acquis un simulateur de vol pour les travaux pratiques des étudiants de cette spécialité, a-t-on appris, lundi, de cet établissement universitaire.

Grâce à ce simulateur d’un montant de près de 12 millions de DA, les étudiant pourront mieux comprendre les instruments de vol du cockpit de l’avion (six instruments de vol essentiels), obtenir plus d’informations et analyser les situations en fonction de différentes circonstances pendant les opérations de vol, a-t-on souligné.

Le modèle de base d’un simulateur de vol est équipé d’un logiciel de simulation de vol qui combine avec précision l’horizon artificiel, la manette des gaz et le palonnier. Son environnement visuel incurvé offre aux étudiants des conditions de vol pratiques.

La conception de ce simulateur permettra aux étudiants de fonctionner en mode de base (VFR) qui veut dire les règles de vol à vue, et de simuler un avion monomoteur.

Le mode de vol VFR veut dire que l'avion est destiné à opérer dans des conditions météorologiques à vue, donc par temps beau et clair, a-t-on fait savoir.

Ce matériel pédagogique offrira aux étudiants une expérience immersive et réaliste, un atout qui jouera un rôle crucial dans la formation des étudiants du département d’aéronautique de l’USTO/MB.