La pièce "Cassette", produite par le Théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma (TRG), a été retenue pour représenter l’Algérie au 14ème Festival international du théâtre d’Alexandrie (Egypte) prévu du 20 au 26 septembre 2024, a indiqué, lundi, le directeur de cette institution culturelle, Halim Rahmouni.

Ce dernier a précisé, dans une déclaration à l’APS, que le TRG Mahmoud-Triki a reçu une correspondance du ministère de la Culture et des Arts en vue de participer, avec l’œuvre "Cassette", au Festival international d’Alexandrie qui réunira 13 pays devant présenter 14 pièces.

La pièce, produite par le TRG en 2023, sera présentée sur les planches de 3 théâtres de la ville égyptienne d’Alexandrie afin de faire découvrir au plus grand nombre possible d’amateurs du 4ème art cette pièce mise en scène par Fakhreddine Lounis et interprétée par 7 comédiens.

Cette œuvre, une adaptation de la pièce "Le voyage de Handala, de l’inattention à la vigilance" du défunt dramaturge syrien Saadallah Wannous (1941-1997), raconte la détresse d'El-Hadi (personnage principal) qui ne parvient pas à s'intégrer dans la société et se retrouve emprisonné sans connaître la raison de son incarcération.

Libéré, il se retrouve rejeté par sa femme et sa famille et se lance dans une quête éperdue de vérité... pour découvrir, au final, qu’il est lui-même la cause de ce qui lui arrive.