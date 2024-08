Un total de 86 terroristes ont été neutralisés du 6 au 10 août par l'armée burkinabè dans la région de l'est du Burkina Faso, a rapporté dimanche la presse locale.

L'opération baptisée "ECLAIR" et menée par le 19e Bataillon d'intervention rapide, dans la zone de Manni de la région l'Est, a permis de "neutraliser" 86 terroristes, de capturer deux autres et de saisir du matériel, a rapporté l'Agence d'information du Burkina (AIB) citant l'armée burkinabè.

Au moins quatre soldats burkinabè ont été blessés lors de cette opération, selon la même source.