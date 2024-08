Plus deux tonnes de viandes de poulet ont été commercialisées, depuis jeudi dernier, au prix de 295 DA/kg, dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris dimanche auprès de la direction du Commerce et de la Promotion des exportations (DCPE).

La wilaya a bénéficié, dans le cadre de la régulation du marché des viandes blanches et la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, d’une quantité de 300 tonnes de poulets d’importation, a souligné le DCPE de Ghardaia, Djamel Hamzaoui.

Cette quantité de viandes blanches est stockée au niveau du nouveau complexe frigorifique de Oued -Nechou doté d’un matériel moderne et géré par Frigo -Medit, a-t-il précisé.

L’opération de vente s’effectue dans la wilaya de Ghardaïa sous le contrôle des brigades mixte des services de la DCPE ainsi que les services de l’agriculture, à travers l’unité Frigo-medit de Oued Nechou, l’unité de la Société algérienne de régularisation des produits agricoles (SARPA), ainsi qu'au niveau des grandes surfaces commerciales et des boucheries, sur l'ensemble du territoire de la wilaya ainsi que pour les wilayas limitrophes, a signalé M. Hamzaoui.

Et d’ajouter que cette mesure, initiée par les pouvoirs publics pour réguler le marché et les prix et réaliser l'équilibre entre l'offre et la demande, commence à donner ses fruits puisque le poulet enregistre une tendance générale à la baisse.

La wilaya de Ghardaïa compte deux complexes frigorifiques, un à Oued Nechou d’une capacité de 10.000 M3 et un autre de 4.000 M3 à Métlili dont les travaux sont à 85% d’avancement, selon la DCPE.

Jijel : début de commercialisation de plus de 200 tonnes de poulet (direction)

La direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya de Jijel vient d’entamer l’approvisionnement du marché local avec plus de 200 tonnes de poulet dans le cadre d’une opération de régulation des prix, apprend-on dimanche des services de cette direction.

Dans une déclaration à l’APS, le chef du service de protection du consommateur et répression de la fraude de cette direction, Mounir Fekrache a précisé que pour réguler les prix du poulet sur le marché local, la direction en coordination avec les services agricoles a entamé la mise sur le marché plus de 200 tonnes de poulet congelé écoulé au tarif de 295 DA le kilogramme.

Deux points de vente directe au consommateur ont été ouverts au marché couvert de la cité El Fourssan au centre-ville de Jijel et dans la commune de Kaous, a-t-il ajouté en affirmant que les boucheries de viandes blanches et les commerces disposant de moyen de conservation sous congélation ont été invités à acquérir ce poulet auprès des chambres froides de la zone industrielle d’Ouled Salah de Taher.

Le prix de vente au revendeur a été fixé à 260 DA/kg à la condition de l’écouler au tarif compétitif fixé par l’Etat à 295 DA/kg accessible au consommateur, a-t-on indiqué.