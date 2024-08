La Caisse de garantie des marchés publics (CGMP) a annoncé, lundi dans un communiqué, avoir attribué durant la période allant de 2019 à 2024 plus de 53 milliards DA de garantie à des entreprises du secteur de l'habitat et de la construction afin de leur permettre de réaliser les projets à leur charge.

"Pour la seule période allant de 2019 à 2024, la CGMP a octroyé sa garantie à 159 marchés importants de construction de logements ainsi qu’à 333 partenaires cocontractants relevant du secteur de l’habitat pour un montant global avoisinant 53,363 milliards DA au titre de plus de 3.400 opérations d’avances de trésorerie sur leurs situations, afin de permettre à ces entreprises d’assurer l’approvisionnement des projets à leur charge", a précisé la Caisse.

Le portefeuille de la CGMP compte, au terme du premier semestre 2024, plus de 1860 entreprises du secteur de l’habitat en tant que service contractant, représentant 20% du total portefeuille clientèle, ayant bénéficié à ce jour de 5.370 cautionnements à titre de garanties sur marchés et totalisent une enveloppe globale de l’ordre de 70,917 milliards DA, a ajouté la même source.

L’enveloppe globale des marchés relevant de ce secteur et garantis par la CGMP jusqu’au 1er semestre 2024 s’élève, quant à elle, à plus de 519,702 milliards DA, alloués dans le cadre de la réalisation de 4.057 projets et répartis à travers les différentes régions du territoire national, a fait savoir également le communiqué assurant que "la part du lion revient à l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) avec 3518 projets d'un montant de 295,972 milliards DA.

Dans ce contexte, la CGMP a souligné que des efforts "remarquables et diversifiés" en matière de communication ont été déployés par ses services, visant à vulgariser ses produits et à informer l’ensemble des intervenants du secteur de l’habitat des avantages, facilités et opportunités offerts par la Caisse, à travers des journées d’information en direction des services des collectivités locales, des maîtres d’ouvrages, des chambres de commerce et notamment les associations d’entrepreneurs.

La CGMP a assuré également qu'elle "tient pleinement à son rôle de catalyseur, avec un accompagnement total des soumissionnaires et titulaires de marchés, à travers l’octroi de cautions et garanties ainsi que des avances sur factures et situations de travaux pour régler les problèmes de créances sur l’Etat, notamment au profit des titulaires de marchés publics sous forme de PME, dont la trésorerie est plus vulnérable aux retards de paiement".

A ce titre, elle a expliqué que la Caisse est habilitée à procéder au paiement direct des factures et situations de travaux non réglées dans les délais contractuels inscrits dans le marché, au profit des entreprises réalisatrices.

"Les frais financiers générés par cette procédure sont supportés soit, par les clients eux-mêmes dans le cadre d’avances sur situations, soit par les intérêts moratoires dus aux titulaires de marchés en ce qui concerne la mobilisation de créances, à titre de soudure et d’aide aux entreprises leur permettant de faire face aux retards de paiement", a-t-elle mentionné dans son communiqué.

"En appui aux efforts consentis par les pouvoirs publics au bien-être du citoyen à travers sa politique du logement toutes formules confondues, la CGMP s’est évertuée durant les dernières exercices à venir renforcer son rôle dans le cadre du développement national, en allégeant les procédures et en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour participer à la satisfaction des besoins sans cesse croissants de la population, dans différents domaines, tels que la santé, l’éducation, les ressources en eau, les travaux publics et l’habitat, ce qui a permis de livrer les projets de logements dans les délais tout en minimisant les incidences de surcoûts", a également souligné la CGMP.

Dans ce cadre, la Caisse aspire à "renforcer sa présence et consolider sa position dans le financement de la commande publique en général et du secteur de l’habitat en particulier, en vue de contribuer efficacement à concrétiser les programmes des pouvoirs publics", a-t-on encore indiqué de même source.