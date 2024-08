Les travaux de 6 projets d’aménagement et de réhabilitation de routes, dans des zones urbaines et rurales de la commune d’Ain Abid (40 km au sud- est de Constantine) viennent d’être lancés, a indiqué lundi, le président de l’assemblée populaire communale (APC), Abdelmalek Medjmedj.

La plus importante opération consiste en la réalisation pour la première fois, d’une double voie d’une longueur de 1 km, reliant les cités Chaâoua Boudjamaâ et 5 juillet 1962, situées au centre de cette commune, dans le but d'atténuer l’encombrement de la circulation des véhicules, a déclaré le président de l’APC.

Cinq autres projets portant réhabilitation des routes se trouvant en état de dégradation avancée, ont été lancés la semaine dernière, à l’instar du chemin communal (CC 4) entre les villages de Maâmara et de Zenatia (4 km) et celui n 9 reliant les zones rurales de Kehalecha Kebar et de Mehada sur une distance de 3 km en plus de la route entre Kariat Loudhi et la localité rurale d’Ahmed Bordj M’hiris (1 km), a-t-il précisé.

Des travaux de réhabilitation et d’aménagement des routes du lotissement Deribina (1,2 km) au centre-ville ainsi que celles du village Ain Beida (1,2 km), figurent également parmi les projets lancés, a ajouté le même élu.

M. Medjmedj a indiqué que l’ensemble de ces projets inscrits au titre de l’exercice 2024, ont nécessité la mise en place d’un budget estimé à 85 millions DA puisé de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.