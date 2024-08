La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a, annoncé, dimanche à Alger, le lancement d'une opération de distribution de plus de 180.000 cartables scolaires, à travers le territoire national, au profit d'enfants issus de familles démunies, en prévision de la rentrée scolaire 2024-2025.

En visite à l'école des enfants non-voyants d'El Achour (Alger) où elle s'est enquise du déroulement de cette opération de solidarité, la ministre a fait état de la distribution, en cours, de plus de 180.000 cartables équipées de fournitures scolaires et de tabliers au profit d'enfants issus de de familles démunies, dont des enfants aux besoins spécifiques et ce, en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025.

"Conformément aux instructions du président de la République, les préparatifs de cette opération ont débuté depuis le mois d'avril dernier, afin de remettre les fournitures scolaires à leurs bénéficiaires avant la rentrée scolaire", a indiqué la ministre, soulignant que cette opération était supervisée par le secteur de la solidarité nationale, en coordination avec les secteurs concernés à l'instar de de l'éducation nationale et des collectivités locales.

A cet égard, la ministre a mis en avant le rôle des cellules de proximité de son secteur, qui ont mené des enquêtes sociales pour définir les besoins des familles nécessiteuses, rappelant nombre de mesures prises par son département, à cet effet, dont l'octroi d'une allocation forfaitaire de solidarité.

Dans le même contexte, Mme Krikou a mis en avant les programmes de son secteur dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement spécialisé à travers un réseau d'établissements regroupant 239 établissements spécialisés et 18 annexes appuyées par un encadrement pédagogique, et un accompagnement psychologique pour la prise en charge de 34.000 enfants aux besoins spécifiques.

Par ailleurs, la ministre a procédé au niveau de la promenade des Sablettes, à l'ouverture de l'exposition de la femme productive, consacrée à la vente de fournitures scolaires, où elle a sillonné les différents pavillons de l'exposition.

Cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme sectoriel commun, en soutien à l'association de la femme à la production nationale, tend à mettre en lumière les produits de la femme productive.