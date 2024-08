Des associations et autres instances de la wilaya de Nâama poursuivent leurs actions de sensibilisation sur le terrain de manière intense à l'adresse des citoyens, insistant sur l'importance de la participation à l'élection présidentielle, prévue le 7 septembre prochain, a-t-on appris des initiateurs.

Ces activités bénévoles, organisées au niveau des places publiques et autres espaces, à travers les différentes communes, les villages et centres de nomades, portent sur des rencontres de sensibilisation des citoyens sur la participation à l'élection présidentielle et leur détermination à exercer leur devoir électoral, souligne-t-on.

Les représentants du Conseil supérieur de la jeunesse de la wilaya de Nâama jouent un rôle important à cet égard, en se rendant dans diverses communes, telles que Mecheria, Aïn Sefra et Sfisifia, et en organisant des rencontres directes et des séances de débat, en échangeant des visions et en débattant avec les jeunes sur l'importance du vote, "qui permet aux électeurs de renforcer l'exercice démocratique et de contribuer à la prise de décision", a souligné le représentant de wilaya du CSJ, Rahmani Ali.

L'initiative du bureau de wilaya de Nâama de l'Union nationale de la jeunesse du futur, qui porte le slogan "Une jeunesse politiquement consciente... des acquis à l'avenir", est l'une des activités de sensibilisation lancées, récemment, dans le but d'inviter les électeurs, surtout ceux inscrits pour la première fois dans les listes électorales d'affluer aux centres de vote, le 7 septembre prochain, et d'assumer leur devoir électoral, selon le chef du bureau, Atbi Oussama.

Pour sa part, l'organisation "Rencontre des jeunes d'Algérie" contribue à ces initiatives de sensibilisation en animant des rencontres au niveau des places publiques du chef-lieu de wilaya, ainsi que dans les villages de Touadjer, Harchaïa et Tafouiza, sous le slogan "Participer à l'élection présidentielle pour consolider les acquis et concrétiser les aspirations", a indiqué le chef du bureau, Moussaoui Mohamed.

Ces rencontres de proximité ont un impact positif sur les jeunes, en augmentant leur niveau de conscientisation, tout en les appelant à se rendre massivement aux bureaux de vote et à prendre des initiatives pour accompagner et stimuler le travail visant à réaliser les aspirations, avec une vision contemporaine de la jeunesse, a-t-on souligné.

20 espaces de meetings et 90 sites d’affichages prévus pour la campagne à Bechar

Vingt (20) espaces publics et 90 sites d'affichage sont prévus pour les besoins de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre dans la wilaya de Bechar, a-t-on appris lundi auprès de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Les 20 espaces et salles publiques dédiés aux meetings et rencontres de campagne relèvent des différents secteurs d’activités, notamment ceux de la Culture et de la Jeunesse et des sports, a précisé le délégué de wilaya de l'ANIE, Mohamed Djerman.

Les 90 sites d'affichage mis à la disposition des trois (3) candidats à cette élection sont repartis à travers les lieux publics des différentes communes de la wilaya, a-t-il ajouté.

Les différents modules (Transports, Restauration, Télécommunications et autres) liés à l’organisation et au déroulement de la prochaine élection sont en phase de finalisation, a-t-il indiqué en soulignant que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette échéance électorale, avec la contribution des différents secteurs d’activités.

Le fichier électoral de la wilaya compte 172.320 inscrits, répartis sur 63 centres électoraux coiffant 436 bureaux de vote, dont 4 itinérants, selon les données de l'ANIE.

Lancement d’une caravane de sensibilisation des jeunes à l’importance d’une participation massive à l’élection du 7 septembre

Le bureau de la wilaya de Mila de l’association nationale "Liqa’â Ech-chabab" a lancé, lundi, une caravane qui sillonnera les communes de la wilaya pour sensibiliser les jeunes à la nécessité d’une forte participation à l’élection présidentielle du 7 septembre.

Le responsable du bureau national de cette organisation, Abdelmalek Benlaouar, a indiqué, en marge du coup d’envoi de la caravane, que cette initiative, inscrite dans le cadre de la campagne nationale "Charek" (participe), se fixe pour objectif de "sensibiliser les jeunes à la nécessité d’une participation massive au prochain scrutin" et vise à "consolider les acquis du pays et à réaliser les aspirations des algériens".

M. Benlaouar a appelé les jeunes de la wilaya de Mila à "se montrer responsables et à ne pas négliger leur devoir électoral " qu’il a considéré comme un "acte citoyen dont le rôle est primordial en matière de renforcement de la démocratie et de maintien de la position acquise par l’Algérie sur la scène internationale".

Cette caravane de sensibilisation a entamé son périple dans la ville de Mila pour se poursuivre à travers de nombreuses communes de la wilaya.