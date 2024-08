Une perturbation dans la distribution d'eau potable est enregistrée lundi dans nombre de communes de Tipasa et d'Alger en raison d'une panne technique au niveau de la station de dessalement d'eau de mer (SDEM) de Fouka (Tipasa), où des travaux de réparation sont en cours, rapporte un communiqué de la Société des eaux et d'assainissement d'Alger "SEAAL".

Les travaux de réparation de la panne, devant entraîner une baisse de la production de l’ordre de 20.000 m3, sont pris en charge par la société "MIYAH Tipasa" qui exploite la SDEM de Fouka, selon le même communiqué qui note que cette perturbation concerne 11 communes de la région est de Tipasa et trois (3) autres de la wilaya d'Alger.

A Tipasa, la perturbation dans la distribution d’eau potable est enregistrée dans les communes de Koléa, Douaouda, Fouka, Hattatba, Chaiba, Bou Ismail, Ain Tagourait, Bouharoune, Khemisti, Sidi Rached et le chef-lieu de Tipasa, a souligné la même source.

A Alger, le programme de distribution est perturbé au niveau de tous les quartiers de la commune d'Ain Benian et d’un nombre de quartiers de Staoueli, soit le centre-ville et les cités "Azur", "Palm Beach", Lebridja et la route de Sidi Fredj, outre la commune de Cheraga, Bouchaoui El Bahri, (commandement de la gendarmerie nationale et cité de la poste et télécommunications), est-il précisé dans le même communiqué.

La reprise du programme habituel d’alimentation en eau potable des communes concernées interviendra progressivement dès la fin des travaux de réparation et le remplissage des réservoirs principaux, soit à partir de demain matin, mardi 13 août 2024, selon la même source.