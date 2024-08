Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) procédera, mardi, à l'ouverture d'une nouvelle agence à In Guezzam, dans le cadre des démarches de la banque publique visant à renforcer sa présence dans toutes les régions du pays, et ce en appui aux investisseurs et en vue d'assurer des services financiers adaptés à leurs besoins, a indiqué lundi un communiqué de la banque.

Avec l'ouverture de cette nouvelle agence qui porte le code "381", le CPA entend "renforcer sa présence dans l'ensemble du territoire national, et ce à travers sa contribution effective aux efforts de développement des services bancaires dans l'objectif de consacrer l'image de la banque, en tant que partenaire financier fiable en mesure d'apporter son appui aux investisseurs pour la réalisation de leurs projets, en leur proposant des services financiers adaptés à leurs besoins", précise le communiqué.

L'ouverture de cette nouvelle structure bancaire vise à assurer "de bonnes conditions d'accueil aux clients et à leur proposer un large éventail de produits notamment aux professionnels et aux entreprises", lit-on dans le communiqué.

Le CPA a mis en avant, à cette occasion, sa stratégie commerciale axée sur "la participation aux projets des clients", insistant sur "le principe de la qualité et la confiance pour réaliser un partenariat fructueux avec les opérateurs".