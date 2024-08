Les services de Sûreté de la wilaya d'El Meghaier ont mis en échec, le weekend dernier, une tentative de trafic de marchandises d'origine étrangère d'une valeur de plus de 27 milliards de centimes, indique lundi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre des efforts des services opérationnels de la Sûreté nationale dans la lutte contre les crimes attentatoires à l'économie nationale, les services de Sûreté de la wilaya d'El Meghaier, ont mis en échec, le weekend dernier, une tentative de trafic de marchandises d'une valeur de 27,6 milliards de centimes, dont des smartphones, des caméras de surveillance et des pièces détachées de véhicules d'origine étrangère, outre l'arrestation des trois (3) suspects de ce réseau criminel", précise la même source.

L'investigation menée par les éléments de la police d'El Meghaier, sous la supervision du parquet compétent, s'est soldée par l'arrestation des éléments du réseau criminel au niveau d'un barrage de sécurité, ainsi que la neutralisation d'une tentative de trafic de marchandises d'origine étrangère au moyen d'un camion de transport de marchandises.

L'opération a également permis la saisie de 10094 smartphones de différentes marques, 8888 caméras de surveillance, 1495 pièces détachées, un camion et deux véhicules utilitaire et touristique utilisés dans cette activité criminelle.

Les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal d'El Meghaier, pour contrebande et menace sur l'économie nationale et blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel, selon la même source.