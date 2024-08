Les éléments de la Gendarmerie nationale d'Alger ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de comprimés psychotropes et arrêté deux individus, a indiqué lundi un communiqué des services de ce corps sécuritaire.

Agissant sur la base d'informations faisant état d'une cargaison de comprimés psychotropes destinée au trafic que le réseau comptait écouler au niveau de Bouzaréah, à l'aide de motocyclettes", les éléments de la gendarmerie ont identifié ses membres et mis en place un plan pour les arrêter, note le communiqué.

L'opération a permis l'arrestation de deux (2) individus et la saisie de 1.981 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg ainsi que trois motocyclettes utilisées dans le transport des drogues", ajoute le communiqué.

Après achèvement des procédures juridiques, les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes pour "constitution d'une association de malfaiteurs et détention, stockage et transport de drogues dures par un groupe criminel organisé, selon la même source.