Banal mais très contagieux, le rhume s'attrape souvent à la suite d'un contact avec une personne infectée (surtout par postillons ou poignées de main). Plus on intervient vite, plus on est efficace. Nez qui coule, nez qui pique ou nez bouché... Cas par cas, toutes les solutions pour traiter soi-même son rhume.

Nez, qui coule, qui pique ou encombré... C'est le coryza qui vous chatouille les narines. Pour les médecins, c'est bien connu : « Un rhume soigné dure une semaine, un rhume non soigné, sept jours ! ». Mais il existe des solutions pour qu'il soit moins pénible. Une vision partagée par Delphine Chadoutaud, pharmacienne : « C'est une infection bénigne qui dure au moins 5 jours, le temps que l'organisme fasse appel à ses défenses immunitaires. » En attendant, on peut soulager la gêne.

Les solutions pour traiter les picotements dans le nez

Les huiles essentielles : « Elles agissent vite et ont des propriétés antivirales », indique Delphine Chadoutaud. Notamment le ravintsara et l'eucalyptus radié, à respirer sur un mouchoir en papier.

Les inhalations : avec un inhalateur, ou un bol et une serviette. « La chaleur décongestionne. Ce qu'on met dedans n'est pas le plus important, même si les huiles essentielles et les plantes sont inhalées », explique le Dr de Boysson.

« La solution doit être chaude mais pas bouillante. Et on ne s'expose pas au froid dans le quart d'heure qui suit ! », précise Delphine Chadoutaud. À faire pendant une semaine matin, midi (si on peut) et soir pendant une dizaine de minutes.

Les formules toutes prêtes en homéopathie. « Des patients s'étonnent car leur rhume cesse en deux jours au lieu de cinq », note Delphine Chadoutaud. Les remèdes conseillés par le Dr de Boysson ? « Sticta pulmonaria pour l'obstruction nasale ; Hydrastis canadensis pour les écoulements et les douleurs au sinus ; Euphrasia officinalis pour le nez qui pique et les yeux qui pleurent ; ou Allium cepa pour les éternuements.

En pharmacie :

Coryzalia, remède homéo (contenant entre autres Allium cepa), Boiron ;

Complexe respiratoire Fleurance Nature (préparation pour inhalation aux huiles essentielles bio) ;

Huile essentielle de ravintsara ;

Capsules nez-gorge, Phytosun Arôms.

Les solutions pour traiter le nez qui coule

La phase 2 du rhume est enclenchée, et voilà les grandes eaux ! On pleure, on se mouche, on éternue... « On entre dans la phase évolutive normale du rhume. La muqueuse sécrète au début un liquide plus gluant, plus épais, puis ces sécrétions deviennent plus fluides », explique le Dr de Boysson.

Miser sur les antihistaminiques : S'il le juge utile, le médecin peut prescrire des antihistaminiques associés à des corticoïdes locaux en gouttes. Mais il existe aussi des antihistaminiques anticholinergiques en vente libre en pharmacie. Ils sont moins sujets à polémique que les vasoconstricteurs (voir ci-dessous), mais ils peuvent malgré tout provoquer quelques effets indésirables. « Je conseille les antirhumes en sachet à diluer dans de l'eau tiède, qui agissent plus vite que les comprimés », précise Delphine Chadoutaud.

Éviter de renifler et se moucher souvent pour bien éliminer et drainer les sécrétions.

Oui au lavage de nez pour un mouchage plus efficace.

Un spray contenant du nitrate d'argent en oligo-élément est préférable selon le Dr de Boysson. En phase de nez qui coule, on préférera un spray isotonique (sérum neutre) plutôt qu'hypertonique (enrichi en sel et réservé au nez bouché).

Bien utiliser son spray

Sérum physiologique, spray d'eau de mer, de soufre... Delphine Chadoutaud nous livre le mode d'emploi optimal : « On penche d'abord la tête du côté gauche, puis on pulvérise un (gros !) coup de spray dans la narine droite ; on récupère tout ce qu'on a pris dans la narine gauche et on recommence la même chose de l'autre côté. Faire plusieurs pulvérisations plusieurs fois par jour en respectant bien sûr la posologie indiquée. »

En pharmacie :

Antihistaminiques : Humex Lib®, Drill Rhume®, Fervex sans sucre® ou spray Rhinargion Rhume, à base d'argent colloïdal ;

Spray nasal Stérimar hygiène du nez (la solution physiologique « classique » isotonique) ou Humer isotonique adulte.

Les solutions contre le nez bouché

Je respire mal, mon nez est très bouché... « En réaction à l'infection, la muqueuse nasale se congestionne et triple son épaisseur. Le nez n'est pas bouché seulement par des sécrétions mais aussi par le gonflement des parois elles-mêmes en début de rhume », explique le Dr de Boysson. Que faire ?

Les sprays d'eau de mer, c'est le bon réflexe. Dans sa pharmacie, Delphine Chadoutaud évite de conseiller systématiquement les vasoconstricteurs : « Je trouve que le rapport bénéfices/risques n'est pas très bon », estime-t-elle. Elle recommande plutôt les sprays d'eau de mer : « En cas de nez bouché, il faut privilégier les produits très concentrés en sel marin, dits hypertoniques, pour nettoyer le foyer viral et éviter que l'infection ne se propage ensuite au niveau du pharynx ou des bronches. »

Les vasoconstricteurs, seulement 1 ou 2 jours. Ces médicaments à base de pseudoéphédrine ne sont pas anodins (voir encadré), mais « ils marchent vraiment bien et c'est l'idéal quand on est dans l'urgence : un quart d'heure après le nez est débouché », constate le Dr de Boysson, qui y associe généralement un corticoïde. À réserver donc au nez très bouché pour dégonfler la muqueuse et dégager vite le nez.

En pharmacie :

Sprays pour nez bouchés : Stérimar nez bouché (enrichi en cuivre, antimicrobien) ;

Spray nasal décongestionnant à l'eau de mer hypertonique et aux huiles essentielles d'eucalyptus et niaouli, Phytosun Arôms ;

Spray nasal nez très bouché, sinusite, rhume (solution hypertonique avec des extraits végétaux), Humer.

Vasoconstricteurs : Humex Rhume®, DolirhumePro®, Actifed jour et nuit®.

Attention aux anti-rhumes

Les antirhumes à utiliser avec précaution ! Leur bénéfice/risque est pointé du doigt. Les produits concernés sont surtout les vasoconstricteurs qu'on peut prendre par voie nasale (sur prescription médicale), ou par voie orale, en vente libre (comprimés à base de phényléphrine ou de pseudoéphédrine). Ces molécules sont souvent présentes dans les formules qui associent un vasoconstricteur pour le jour et un antihistaminique pour la nuit.

Les effets indésirables : La pseudoéphédrine a pour effet de provoquer la contraction des vaisseaux sanguins. Cette vasoconstriction peut accroître les risques de troubles cardiaques ou d'hypertension artérielle. Un risque d'AVC est même parfois évoqué.

Les antihistaminiques sont pour leur part déconseillés aux personnes atteintes de troubles de la prostate ou de glaucome. Ils peuvent également provoquer des troubles urinaires ou des somnolences.

Les précautions : Éviter de les associer avec d'autres médicaments sans l'avis d'un médecin et se montrer prudent avec les médicaments « cocktails » qui renferment plusieurs substances actives pour traiter également le mal de tête et la fièvre, parfois associés au rhume : vasoconstricteurs + paracétamol (Dolirhume®) ou ibuprofène (RhinaAdvil®, Nurofen Rhume®, Rhinureflex®...).