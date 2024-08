C'EST UN RHUME SI...

Les symptômes touchent surtout la zone située au-dessus du cou (les yeux, le nez, la gorge...). Ecoulement nasal, toux, yeux larmoyants, maux de gorge : tous ces symptômes apparaissent progressivement en un jour ou deux et marquent le début d'un rhume. Vous pouvez également avoir mal à la tête et de la fièvre, mais elle grimpe beaucoup moins haut qu'en cas de grippe.

Ce qu'il faut faire

La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucun médicament, quel qu'il soit, ne va réduire la durée du rhume. Qu'on le traite ou pas, celui-ci dure en moyenne entre 7 et 10 jours. Pour lutter contre cette infection hivernale, il faut surtout aider l'organisme à se battre contre le virus en faisant le plein de vitamine C. Soit avec un supplément (500 mg par jour), soit en consommant des agrumes, des kiwis ou du chou.

C'est le moment de tester la tisane de thym : faites un ballotin avec des branches de thym frais et laissez infuser dans de l'eau bouillante pendant environ 3 minutes. Retirez le ballotin de thym, ajoutez une cuillère à café de miel et buvez quand c'est chaud.

Pendant le rhume, il est également important de se laver le nez avec une solution saline. Ces pulvérisations permettent de nettoyer la muqueuse et d'épurer l'air inspiré avant qu'il n'atteigne les poumons.

Ce qu'il ne faut pas faire

Il est inutile de combattre la fièvre avec du paracétamol si elle ne dépasse pas 38,5°. En effet, cette petite montée de la température est naturelle est permet à votre corps de lutter contre l'infection.

En revanche, hydratez-vous plus que d'habitude (la tisane de thym, encore et toujours !)

Les médicaments décongestionnants qui permettent de déboucher le nez doivent être utilisés avec précaution, en demandant conseil au pharmacien sur les contre-indications. Certains sont à éviter en cas de troubles cardiovasculaires et d'autres en cas de troubles urinaires. En outre, ils ont souvent un effet rebond : ils marchent bien la première fois mais à chaque utilisation, il faut augmenter la dose pour obtenir l'effet décongestionnant.

C'EST LA GRIPPE SI...

Le virus vous est tombé dessus comme un éclair, que votre température a soudainement grimpé au-dessus de 39° (voire 40°) et que vous êtes totalement à plat. Des frissons, des courbatures, une extrême fatigue sont également des symptômes caractéristiques de la grippe.

Ce qu'il faut faire

Avant toute chose, il faut faire baisser la fièvre. Restez au chaud, hydratez-vous et prenez du paracetamol : 1 à 2 doses à 500 mg par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 h minimum, sans dépasser 3 g par jour.

Pour être efficaces, les médicaments antiviraux (comme le Tamiflu) doivent être pris dans les 48 h qui suivent le début de la grippe. Comme ces médicaments ne peuvent être délivrés que sur ordonnance, ne tardez pas à appeler le médecin. Ce traitement n'est pas un médicament miracle mais il permet de réduire l'intensité des symptômes, d'accélérer le rétablissement et de réduire le risque de complications comme la bronchite ou la sinusite.

Ce qu'il ne faut pas faire

Insister auprès du médecin pour obtenir une prescription d'antibiotiques, bien sûr. Faut-il encore le rappeler : les antibiotiques ciblent les bactéries et non les virus. Et ils ne pourront ni soigner votre toux ni accélérer votre guérison.