Quoi de plus désagréable que de se coucher avec la sensation de narine bouchée. Les obstructions nasales restent bénignes mais ont des conséquences sur la qualité du sommeil notamment. Comment en venir à bout ? Réponses avec le docteur Jean Louis Bensoussan, médecin généraliste.

Nez qui coule, nez bouché, fatigue… Ces symptômes provoqués par les rhinovirus de l’automne sont de retour en France. Selon les dernières données de Santé publique France, les interventions de SOS Médecins pour "pathologies ORL et respiratoires" ont bondi de 58 % chez les enfants et de 25 % chez les 15- 74 ans.

L'explication ? Avec la sortie progressive de l'épidémie de Covid-19 et le retour à une "vie normale", les Français baissent (un peu) la garde : le gel hydroalcoolique est moins systématique, le masque tombe à l'école, les réunions festives sont plus fréquentes... Rappelez-vous l'année passée, nous étions soumis au couvre-feu, les cours universitaires avaient lieu en distanciel, le télétravail était généralisé.

Résultat : depuis la mi-septembre, les virus respiratoires saisonniers font leur retour et le nombre de rhumes et syndromes grippaux explose.

Et parmi les symptômes désagréables du rhume, il y a le nez bouché ! La sensation de ne pas pouvoir respirer avec le nez qui se bouche n’a absolument rien d’alarmant pour la santé. Sauf qu’elle peut altérer le sommeil et dégrader la qualité des nuits.

Nez bouché : quelles sont les causes ?

Le plus souvent, le nez bouché est à une rhino-pharyngite (rhume). Mais, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce désagrément. Il peut s’agir d’une allergie, qui peut se manifester toute l’année ou durant certaines saisons (allergies aux pollens notamment) uniquement. A noter que le tabac peut également favoriser ces obstructions nasales.

Enfin précisons que la position allongée n’aide pas car elle implique une production accrue de sécrétions nasales.

Que faire pour atténuer la sensation de nez bouché ?

Heureusement, il existe des solutions simples pour déboucher son nez.

Le positionnement pour dormir. "Adaptez la position de votre tête. L’idéal est de surélever la tête et le haut du tronc avec des coussins ou un traversin pour éviter cette sensation désagréable", conseille le docteur Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste. Mais avant de se coucher, il est judicieux de se laver le nez avec de l’eau salée, ou à base de soufre. Ou encore avec du sérum physiologique. Cette opération permettra de décongestionner la zone du nez. Ces produits sont vendus en pharmacie ou en parapharmacie. Ils se présentent sous forme de sprays ou de petites fioles en plastique.

On peut également avoir recours aux inhalations. Pour cela, on fait bouillir de l’eau et on met sa tête au-dessus à distance pour respirer la vapeur chaude. "On peut y ajouter des huiles essentielles type menthe ou eucalyptus, mais ce n’est pas le plus important, l’essentiel est la chaleur qu’on respire et qui va aider à fluidifier les sécrétions nasales", précise le docteur Bensoussan. On peut effectuer ces respirations de vapeur chaude durant 10 à 15 minutes.

Une autre solution consiste à respirer des mouchoirs jetables imbibés de quelques gouttes d’huiles essentielles. Attention à l’usage de ces huiles. Elles doivent être manipulées avec précaution et faire l’objet de conseils préalables de votre pharmacien. Les femmes enceintes par exemple ne doivent pas y avoir recours. Cette technique est également déconseillée aux personnes asthmatiques ou allergiques.

Il existe aussi des petites astuces qui concernent l’environnement dans lequel on se couche. On aère la pièce où on dort (une dizaine de minutes le matin et pareil le soir) et on évite les atmosphères surchauffées même s’il fait froid dehors.

On peut également purifier l’air ambiant ou l’humidifier grâce à des diffuseurs ou des humidificateurs vendus dans le commerce.

Enfin observez la fréquence du phénomène. "Si la sensation de nez bouché vous gêne en permanence et dure longtemps, des examens approfondis peuvent s’avérer nécessaire. Et pour les personnes allergiques, la sensation peut disparaître avec des anti-histaminiques. Donc si on ne résout pas le problème rapidement avec des solutions classiques, il ne faut pas hésiter à consulter.

Parfois cela peut s’accompagner de ronflements et dans certains cas laisser présager une apnée du sommeil. Un trouble à ne pas prendre à la légère", met en garde Jean-Louis Bensoussan.