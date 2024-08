Selon le bilan fourni par la DGPC, la plupart des foyers d’incendies ont été maîtrisés, dans la matinée de ce samedi, grâce à la mobilisation par les autorités d’importants moyens humains et matériels.

Cependant, certains menacent toujours cm des villages comme à Azouza ou les feux continuent d’enflammer des massifs procjes des habitations.

La situation est moins dramatique, dans la zone forestière situee, en face, de Larbaa Nath Nath Irathen où le feu a été signalé au niveau de plusieurs endroits non loin des villages Ait Frah, Azouza, Bouhague, selon nos informations. Des flammes attisées par les vents chauds sont arrivées aux portes des habitations des villages de Takarart et Taourit Moussa dans la commune d’Ait Mahmoud et Azouza et Bouhague dans la commune de Larbaa-Nath Irathen. Des flammes qui ont obligé la protection civile de Tizi-Ouzou a évacué des familles dont les maisons étaient menacées et surtout faire appel au soutien de l’unité principale de Bouira et des moyens aériens.

Ces derniers ont permis de circonscrire la menace qui pesait sur les habitations. Les forces de protection civile, soutenues par les unités mobiles de Tizi Ouzou et Bouira, ainsi que par le concours des avions d'extinction AT 802, sont intervenues afin de maîtriser les incendies qui ravageaient les villages de Taqrart, Taourirt Moussa et Tahrahra, situés dans la commune d'Aït Mahmoud. Les villages d'Aït Frah et Bouhague,et El Kantra dans la commune de Larbaa N'ath Irathen, sont également touchés par ces incendies. Les opérations de lutte contre les flammes se poursuivent activement. Les autorités de la protection civile appellent les citoyens à la prudence et à la vigilance. Les foyers d’incendies qui ont fini par être maîtrisés vers la fin de l’après-midi ont provoqué la remontée du choc traumatique provoqué par les feux ravageurs de l’été 2021. Cependant, ces incendies sont repartis encore en soirée.

Pure coïncidence ? Ces sinistres qui ont provoqué des dizaines de morts et la décimation des centaines d’hectares de couverts forestiers, il y a trois ans jour pour jour, le 9 et le 10 août 2021. Si le feu qui a été signalé dans la wilaya de Béjaïa bien précisément dans les communes de Boukhlifa, et la commune de Adekkar dans la wilaya de Bejaia a été maîtrisé, d’autres foyers seront signalés au niveau d’autres endroits de la vallée de la Soummam comme Assif El Hammam, à ouest de la wilaya de Béjaïa.