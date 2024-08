Le défenseur central et capitaine du MC Alger Ayoub Abdellaoui, touché à la jambe gauche, est incertain pour la double confrontation face aux Libériens de Watanga FC, prévue en ce mois d'août pour le compte du 1er tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football, a indiqué le club champion d'Algérie en titre samedi soir dans un communiqué.

"Notre défenseur central a contracté une blessure lors du match amical disputé face à Châteauroux La Berrichonne (0-1), il a été évacué en urgence à l'hôpital, il a reçu un coup à la jambe gauche nécessitant 9 points de suture. Heureusement, la jambe n'a pas subi de fracture. Le staff médical de l'équipe dévoilera dans les prochaines heures la période d'indisponibilité d'Abdellaoui", précise le "Doyen" sur ses réseaux sociaux. Les deux manches face au représentant libérien se joueront à Alger, sur demande de l'adversaire et après l'accord de la Confédération africaine (CAF).

Le match aller est programmé le week-end des 16 et 17 août, alors que la seconde manche est prévue une semaine plus tard (23-24 août). La délégation du MCA a regagné le pays samedi après un stage effectué à l'étranger, sous la houlette de l'entraîneur français Amir Beaumelle, dont le contrat a été prolongé pour une saison supplémentaire. Après deux jours de repos, les "Vert et Rouge" entreront en stage bloqué mardi au centre "Abderrahmane Aouf- Baba Hamoud" à Zéralda.

Côté recrutement, le club algérois a assuré jusque-là l'arrivée de cinq joueurs : le gardien de but Toufik Moussaoui (ex-Paradou AC), les défenseurs Serge Anthony Badjo (ex-FC Sol d'Abobo/ Côte d'Ivoire) et Merouane Khelif (ex-JS Saoura), et les deux milieux de terrain: Zakaria Draoui (ex-WA Casablanca) et l'Ivoirien Kipré Tiagori Emmanuel Junior Zunon (ex-FC Azam/ Tanzanie).

Concernant les départs, le club s'est passé jusque-là de plusieurs joueurs tels que le maître à jouer Youcef Belaïli, parti rejoindre l'ES Tunis, le défenseur Djamel Benlamri, les milieux de terrain Khalid Dahamni et Ammar El-Orfi, et le gardien de but Oussama Litim. Le Mouloudia entamera la défense de son titre en déplacement face à la JS Kabylie, à l'occasion de la 1re journée du championnat prévue le week-end du 13-14 septembre prochain.