La 3ème édition du tournoi international des échecs jeu classique aura lieu du 27 au 29 septembre prochain à salle omnisports de l'école régionale des sports à Sidi Bel Abbes, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Organisée dans le cadre de la célébration de la journée mondial du tourisme, coïncidant avec le 27 septembre de chaque année, cette manifestation sportive de trois jours, mise sur pied par l’Association sportive "Ajyal" des échecs de Sidi Bel Abbes, en collaboration avec l’Office local de tourisme et la DJS de Sidi Bel Abbes, sous l’égide de la Fédération algérienne des échecs, verra la participation de plus de 130 échéphiles (dames et messieurs), dont sept joueurs étrangers, représentant la Palestine, la République Arabe Sahraouie Démocratique, la Jordanie, la Tunisie, le Tchad, le Togo et la France. La direction de ce tournoi international, disputé selon le système suisse en neuf rondes à la cadence de 40 minutes, plus 30 secondes par coup joué, homologué par la Fédération internationale des échecs (Fide), sera assurée par l’arbitre international Oukid Amine Fayçal, assisté de cinq arbitres fédéraux.

Les organisateurs ont prévu, en marge de ce tournoi international, des visites à des lieux pittoresques et historiques de la ville de Sidi Bel Abbes.