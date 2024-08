L’Algérie partage "entièrement" les préoccupations exprimées par les Nations unies quant à la récente mobilisation des forces dans diverses régions de la Libye, appelant les parties libyennes à "la sagesse et à la retenue", indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L’Algérie partage entièrement les préoccupations exprimées par les Nations unies quant à la récente mobilisation des forces dans diverses régions de la Libye et tout particulièrement en direction de ses régions méridionales et occidentales", soutient le communiqué du ministère.

"Face au nombre, à la diversité et à la complexité des obstacles auxquels se heurte encore la recherche d’un règlement pacifique à la grave crise que vit ce pays frère, la cessation des affrontements fratricides est un acquis précieux qu’il faut préserver à tout prix", poursuit la même source.

"En conséquence, l’Algérie appelle toutes les parties libyennes à la sagesse et à la retenue pour épargner à leur pays et à leur peuple les retombées tragiques d’une reprise des affrontements dont les premières victimes sont toutes désignées : la solution pacifique de la crise, la réconciliation inter-libyenne, la réunification des institutions et en particulier les institutions sécuritaires, l’arrêt des ingérences étrangères et l’avènement d’une nouvelle ère de sécurité, de stabilité et de prospérité en Libye", assure le ministère des Affaires étrangères.