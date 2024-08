La gymnaste Kaylia Nemour, la boxeuse Imane Khelif, et le demi-fondiste Djamel Sedjati, médaillés aux JO-2024 de Paris, ont permis à l'Algérie d'étoffer son palmarès des Jeux olympiques, en atteignant la barre de 20 médailles (7 or, 4 argent et 9 bronze).

La 15e participation de l'Algérie au rendez-vous olympique lui a permis de signer son grand retour dans le giron international, grâce aux deux distinctions en or remportées par la gymnaste Kaylia Nemour (17 ans) aux barres asymétriques et la boxeuse Imane Khelif (66 kg), en plus de la bronze décrochée par Djamel Sedjati sur le 800 m.

Grâce à Nemour, la gymnastique devient la quatrième discipline pourvoyeuse de médailles pour l'Algérie aux JO, après l'athlétisme (4 or, 3 argent, 3 bronze), la boxe (2 or, 5 bronze), et le judo (2 médailles).

Sevrée de médailles lors de la dernière édition des JO-2020 (reportés à 2021) à Tokyo, l'Algérie a su tirer son épingle du jeu en reprenant sa place parmi le gotha mondial.

En 15 participations aux joutes d'été, dont la première remonte à 1964 au Japon, l'Algérie a décroché ses premières médailles olympiques lors des JO-1984 de Los Angeles, avec les deux médailles de bronze grâce aux pugilistes Mohamed Zaoui (71-75kg) et le défunt Mustapha Moussa (75-81 kg).

Toutefois, le plus grand mérite revient à Hassiba Boulmerka, première athlète algérienne à avoir fait retentir l'hymne national "Kassaman" dans le plus grand rassemblement du sport mondial, lors de la finale du 1500 m du rendez-vous espagnol de Barcelone en 1992.

Toujours à Barcelone, une autre médaille olympique (en bronze) est tombée dans l'escarcelle algérienne grâce à la boxe et le regretté Hocine Soltani, qui montera quatre années plus tard sur la plus haute marche du podium lors des joutes d'Atlanta aux Etats Unis.

Au rendez-vous américain (1996), l'illustre champion olympique et mondial, Noureddine Morceli, a réussi dans sa course favorite (1.500m) à effacer son inattendu échec barcelonais, en décrochant l'or olympique, qui manquait à son riche palmarès. Lors de ces joutes américaines, le boxeur Mohamed Bahari s'est adjugé le bronze de la catégorie poids moyen (75 kg). La course du 1500 m, qui reste d'ailleurs l'épreuve privilégiée des athlètes algériens, après que Nouria Merah-Benida, eut réalisé l'un des plus grands exploits des JO-2000 de Sydney en s'adjugeant à la surprise générale l'or de la course reine de l'athlétisme, imitée 12 ans plus tard par Taoufik Makhloufi aux JO-2012 de Londres. Athlète algérien le plus médaillé de l'histoire (1 or, 2 argent), Makhloufi parviendra à décrocher deux nouvelles breloques d'argent lors des JO-2016 à Rio de Janeiro au Brésil sur les courses du 1500 m et du 800 m. Les autres médailles de l'athlétisme et de la boxe ont été décrochées lors des JO-2000 à Sydney par Ali Said-Sief (argent, 5000 m), Aissa Djabir Said-Guerni (bronze, 800 m), l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad (bronze, saut en hauteur) et Mohamed Allalou (bronze, super légers).

Le judo est la 3e discipline porteuse de médailles aux JO grâce à l'argent d'Amar Benikhlef (-90 kg) et au bronze de Soraya Haddad (-52 kg), et qui restent les seuls médaillés de l'édition olympique de Pékin (2008).

Pour rappel, l'Algérie était représentée par 46 athlètes aux Jeux de Paris dans 15 disciplines.