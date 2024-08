L'Algérie a condamné dans les termes les plus forts et avec la plus grande fermeté le massacre barbare commis par l'entité sioniste contre des civils sans défense réfugiés dans l'école Al-Tabaeen à Ghaza pour échapper à la funeste machine qui les suit partout ne les épargnant même pas pendant l'accomplissement de leurs prières, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Ce crime odieux, qui constitue un crime contre l'humanité à part entière, vient alourdir le bilan sanguinaire de l'agression sioniste, qui compte des crimes de génocide avérés, des crimes de guerre indéniables et des crimes contre l'humanité documentés, sans précédent dans l'histoire de l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale", lit-on dans le communiqué

"Pis encore, l'occupation de peuplement israélienne ne se contente plus de cibler les civils par les bombardements, les tueries et la destruction, mais également par la propagation de maladies et virus dangereux qui déciment les Palestiniens innocents dans la bande de Ghaza", ajoute la même source.

A cet égard, l'Algérie a de nouveau souligné "l'impératif pour la communauté internationale d'agir et d'adopter une position ferme et résolue imposant à l'occupation de peuplement israélienne les mêmes mesures répressives et punitives imposées à d'autres, dans des cas qui ne représentent qu'une goutte dans l'océan de crimes inédits que l'occupation continue de commettre contre les Palestiniens sans défense, tout en s'en vantant". "L'occupation de peuplement israélienne ne peut continuer à bénéficier d'une impunité totale et absolue et à échapper aux poursuites et aux sanctions pour les innombrables crimes qu'elle a commis et qu'elle continue de commettre dans les territoires palestiniens occupés et dans le voisinage palestinien", conclut le communiqué.