L'Armée nationale populaire (ANP) est pleinement disponible à sécuriser toutes les étapes de l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain, en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans un climat empreint de calme et de quiétude, indique la revue El Djeïch dans son numéro du mois d'aout en cours.

"Alors que notre pays s'apprête à organiser des élections présidentielles anticipées le 7 septembre 2024, et comme elle l'a toujours fait lors des grands rendez-vous nationaux, l'Armée nationale populaire est pleinement disponible et prête à sécuriser toutes les étapes du processus électoral, en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour son succès et permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans un climat empreint de calme et de quiétude", note la revue dans son éditorial intitulé "Digne héritière et rempart imprenable".

Evoquant la célébration du troisième anniversaire de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire, instituée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le 4 août de chaque année, la revue mentionne que cette célébration "vient orner le registre des dates mémorables de notre glorieuse Histoire, en guise de témoignage du plus haut sentiment de gratitude et de reconnaissance de la nation envers notre vaillante armée. Une armée d'orientation républicaine, d'essence nationale, de composante populaire et fidèle aux principes de Novembre, de par les efforts déployés et le rôle axial qu'elle a joué et continue de jouer pour protéger la patrie, assurer la sécurité et la quiétude de son peuple et préserver son intégrité territoriale contre toutes les menaces".

Citant à ce sujet les propos du Président de la République qui a affirmé que "c'est une armée en cohésion avec le peuple qui gagne en dignité et en élévation, de par la place qu'elle occupe dans le cœur de la nation et de par le patriotisme et l'engagement des officiers, des soldats et de tous ses personnels affiliés", la revue El Djeïch relève que la Journée nationale de l'Armée nationale populaire "consacre la conversion de l'Armée de libération nationale, qui venait de s'acquitter pleinement de son devoir en affranchissant notre territoire sacré des affres de l'occupation coloniale, en Armée nationale populaire qui a poursuivi le parcours sur la même voie en portant les mêmes valeurs et principes".

"Aujourd'hui, l'Armée nationale populaire continue, avec engagement, compétence et conscience, sans relâche ni hésitation, d'accomplir ses nobles missions nationales de défense de la souveraineté de l'Algérie et de son indépendance, de la préservation de son intégrité et de son unité nationales, sa sécurité et sa stabilité", souligne l'édito, précisant que cela "exige un haut niveau de vigilance et la sensibilisation, ainsi que la mobilisation de tous les fils loyaux du pays". Aussi, "la défense de notre pays et la préservation de sa souveraineté sont aujourd'hui l'affaire de tous, ce qui exige l'intensification, l'unification et la coordination des efforts pour relever tous les défis et faire face à toutes les menaces, quelles que soient leur nature et leur source, et permettre ainsi à notre pays d'aller de l'avant et de retrouver sa place dans le concert des nations", ajoute la même source.

"Ceci dans une Algérie nouvelle qui avance à pas sûrs et résolus vers la renaissance et le progrès dans différents domaines et à tous les niveaux, à travers des réalisations qui en ont fait aujourd'hui un acteur incontournable au double plan régional et international et une source de stabilité dans la région", poursuit El Djeïch qui assure que l'Algérie "restera fidèle à ses principes immuables, forte, unie et sûre, comme elle l'a toujours été tout au long de son parcours ancré dans les profondeurs de l'Histoire".

Evoquant, par ailleurs, la célébration, ce mois-ci, du double anniversaire des offensives du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et la tenue du Congrès de la Soummam, le 20 août 1956, El Djeïch affirme que l'ANP "poursuit son œuvre de développement de ses capacités de défense, soutenue par sa profondeur populaire". A noter que la revue El Djeïch parait en arabe, en français et en anglais.