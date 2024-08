Le cycliste suisse Marc Hirschi a remporté l'édition 2024 de la Clasica San Sebastian, disputée samedi dans le Pays Basque (Espagne), après s'être imposé au sprint, devant Julian Alaphilippe.

Sociétaire de l'équipe UAE Emirates, Hirschi remporte ainsi l'une de ses plus belles courses, après avoir été le seul à pouvoir suivre Alaphilippe, notamment dans la dernière difficulté : le Pilotegi et ses pentes dépassant les 20%.

Le Suisse, vainqueur d'étape sur le Tour de France en 2020 et de la Flèche Wallonne cette même année vit un bel été, puisqu'il avait remporté fin juillet le Tour de République tchèque. Mais le principal animateur de la course fut bien Julian Alaphilippe, à l'attaque dans les pentes du Erlaitz, à plus de 40 km de l'arrivée, au côté d'un autre Français, Pavel Sivakov.

Cette attaque a notamment été fatale à Jonas Vingegaard, lâché alors qu'il disputait sa première course depuis sa deuxième place au Tour de France le mois dernier. C'était aussi le retour du Danois sur les routes basques après sa grave chute du printemps lors du Tour du Pays basque.

Si Julian Alaphilippe, déjà vainqueur de la Clasica San Sebastian en 2018, a été repris par le groupe de poursuivants, Sivakov a insisté : seul en tête, le coureur UAE Emirates (27 ans), a résisté une trentaine de kilomètres avant de faire les frais de la dernière ascension, dans le final.

Après l'avoir repris, c'est d'une roue que le double champion du monde (2020, 2021) Julian Alaphilippe a dû s'incliner sur la ligne d'arrivée face à Hirschi, le Belge Lennert Van Eetvelt prenant la 3e place, à 7 secondes.

Double tenant du titre à San Sebastian, le Belge Remco Evenepoel, qui sort d'un doublé historique aux JO de Paris (contre-la-montre et course en ligne) n'était pas présent cette année, tout comme le Slovène Tadej Pogacar.