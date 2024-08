L'Algérie a bouclé sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec une moisson de trois médailles, dont deux en or et une en bronze, égalant ainsi sa meilleure performance historique réalisée lors des Jeux d’Atlanta en 1996.

Avec 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) engagés dans 15 disciplines, l’Algérie a démontré la diversité et la compétitivité de ses représentants dans différentes épreuves, allant de l’athlétisme à la gymnastique, en passant par la boxe, le judo et les sports nautiques (aviron, canoë-kayak). Bien que tous n’aient pas réussi à atteindre le podium, l’effort collectif et les performances individuelles témoignent des progrès réalisés dans le sport algérien.

Dans une déclaration à l’APS, le chef de la délégation algérienne, Kheirddine Barbari, a estimé que l’Algérie a "brillé" sur la scène olympique grâce aux exploits de Kaylia Nemour, Imane Khelif et Djamel Sedjati, faisant résonner l’hymne national dans les arènes de Paris.

"Nous avons atteint nos objectifs en décrochant trois médailles (2 or, 1 bronze) à Paris. Cette performance historique, qui égale celle d’Atlanta en 1996, a été réalisée grâce aux exploits de nos athlètes et le soutien de l’Etat, qui était derrière nos champions en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour une préparation optimale", a-t-il affirmé.

"Le peuple algérien devrait être fière de ses athlètes qui se sont distingués lors de ces joutes, notamment après la déroute de la dernière édition à Tokyo-2020. Je pense que cette participation historique va insuffler une nouvelle dynamique au sport national en prévision des prochaines compétition internationales dont les JO 2028 à Los Angeles aux Etats Unis", a-t-il estimé.

Kaylia Nemour et Imane Khelif en or, le sport féminin au rendez-vous

La jeune gymnaste Kaylia Nemour a été l’une des grandes révélations de ces Jeux-2024 en décrochant la médaille d’or aux barres asymétriques. A seulement 17 ans, Nemour a ébloui le monde avec une performance impeccable, alliant grâce, technique et puissance. Cette victoire historique marque la première médaille olympique de l'Algérie en gymnastique, plaçant Nemour parmi les plus grandes gymnastes du monde.

En boxe, l’Algérienne Imane Khelif a confirmé son statut de championne en remportant l’or dans la catégorie des 66 kg. Après un parcours sans faute, Khelif a dominé la finale avec une détermination sans faille, devenant ainsi la première Algérienne à remporter une médaille d’or olympique en boxe féminine. Son triomphe symbolise l’essor du sport féminin en Algérie et inspire une nouvelle génération de boxeuses.

La troisième médaille algérienne est venue de Djamel Sedjati, qui a décroché le bronze sur le 800 mètres. Dans une course extrêmement disputée, Sedjati a montré son talent et sa résilience pour monter sur le podium, confirmant son rang parmi les meilleurs demi-fondeurs mondiaux.

Ces trois médailles permettent à l’Algérie de terminer à la 38e place du classement général provisoire, un résultat remarquable qui égale le record historique des Jeux d’Atlanta en 1996, où le pays avait également remporté deux médailles d’or et une de bronze.

Ce succès à Paris 2024 reflète le potentiel énorme du sport algérien et la qualité de la préparation des athlètes. Le Comité olympique algérien, fort de ces résultats, envisage de renforcer davantage l'encadrement et les infrastructures pour les futures compétitions internationales, avec en ligne de mire les Jeux de Los Angeles 2028.

A ce sujet, Barbari a indiqué que le travail de détection de jeunes talents va débuter dès l’entame de la nouvelle saison en collaboration avec le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) et les Fédérations sportives nationales.

"L’Algérie est un réservoir de jeunes talents. Nous allons tracer un programme qui permettra de détecter les meilleurs d’entre eux pour les mettre dans les meilleures dispositions en prévision des prochains JO de Los Angeles", a conclu Barbari.

Les exploits de Nemour, Khelif et Sedjati, qui renforcent le sentiment de fierté nationale et l’unité autour des valeurs du sport, resteront gravés dans les mémoires et serviront d’inspiration pour les générations futures.