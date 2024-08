93 Palestiniens dont des enfants sont tombés en martyrs dans une frappe sioniste sur une école abritant des déplacés, a rapporté samedi soir l'agence de presse palestinienne WAFA citant la Défense civile.

L'attaque qui est l'une des plus meurtrières depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza a provoqué un tollé international après dix mois de guerre dévastatrice dans le territoire palestinien.

L'école al-Tabi'een de Ghaza visée avant l'aube servait d'abri à environ 250 déplacés, en majorité de femmes et des enfants, ont affirmé des sources palestiniennes qui ont dénoncé une "dangereuse escalade".

Selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, "trois missiles ont visé deux étages de l'école et la mosquée (adjacente), causant la mort de 93 personnes, dont 11 enfants et six femmes. Il y a encore des morceaux de corps non identifiés."

"Les personnes se trouvant dans la mosquée ont toutes été tuées. L'étage supérieur où dormaient des femmes et des enfants a complètement brûlé", a affirmé Abou Wassim, un témoin.

"L'entité sioniste commet un génocide des Palestiniens, un quartier à la fois, un hôpital à la fois, une école à la fois, un camp de réfugiés à la fois (...)", a accusé la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, Fransesca Albanese, mandatée par le Conseil des droits de l'Homme.

"Au moins dix écoles ont été ciblées ces dernières semaines. Il n'y a pas de justification à ces massacres", a dénoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borell.

Le raid a été effectué "avec trois munitions précises." L'offensive d'envergure sioniste à Ghaza a fait jusqu'à présent 39.790 martyrs, d'après des données du ministère palestinien de la Santé.

Elle a provoqué un désastre humanitaire dans le territoire palestinien menacé de famine, selon l'ONU.