Le projet d’aménagement de cinq polycliniques de la wilaya de Saïda sera réceptionné, vers la fin du mois d’août en cours, a annoncé, dimanche, le wali Amoumen Mermouri.

S’adressant à la presse en marge de son inspection de plusieurs projets des secteurs de la santé et de l’éducation, le wali de Saïda a souligné que l’opération d’aménagement de cinq polycliniques, dont deux à Saïda et les autres dans les communes de Aïn Lahdjar, Moulay Larbi et Ouled Khaled, est en cours et devra être réceptionnée fin août courant.

Le taux d’avancement des travaux de ces structures sanitaires, supervisés par la direction des équipements publics, a atteint 80 pc, sachant qu'elles seront équipées en matériels médicaux nouveaux et modernes pour effectuer des consultations sanitaires aux malades, souligne-t-on.

Le wali a insisté, lors de son inspection de la polyclinique située à Haï "La marine" de Saïda, sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux et renforcer le chantier par la main d’œuvre, afin de livrer ce projet dans les délais impartis, donnant un délai de 15 jours à l’entreprise chargée de l’aménagement de la polyclinique de Haï Sid Cheikh de Saïda pour l’achèvement de tous les travaux de ce projet et sa réception.

Par ailleurs, il est prévu, prochainement, le lancement du projet d’aménagement de deux polycliniques de la ville de Saïda, selon le directeur de la santé et de la population Laamouri Nasreddine, qui a déclaré que le secteur de la santé de la wilaya a été renforcé, l’année dernière, par deux nouvelles polycliniques à Saïda et la commune de Moulay Larbi, outre le réaménagement de neuf autres polycliniques.

Pour rappel, le secteur de la santé de la wilaya de Saïda dispose de 24 polycliniques réparties à travers ses 16 communes.

Par ailleurs, le wali a également inspecté les chantiers de réalisation de certains établissements scolaires et des classes d’extension, à travers les communes de Saïda et Aïn Lahdjar, où il a insisté sur la nécessité d’accélérer la cadence des travaux et le respect de la qualité de réalisation.