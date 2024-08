Le rôle de la société civile dans la réussite de l'opération électorale a été au centre d'une journée de sensibilisation animée samedi à Ghardaïa, à l'initiative de l'Observatoire national de la société civile (ONSC).

Intitulée "la société civile et l'opération électorale entre démocratie participative et l'édification de la Nation", cette journée vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de la forte participation à la Présidentielle du 7 septembre et sur l'ancrage de la culture électorale au sein de la société, a affirmé le membre de l'ONSC, Hadj Omar Yagoub.

La rencontre, qui a eu pour cadre la salle de cinéma "M'zab", en présence des représentants de la société civile et des notables de la région, s'inscrit au titre des rencontres de proximité et des sorties sur le terrain visant à valoriser la mission de la société civile dans la réussite de cette échéance électorale et la vulgarisation de l'importance de la participation à la prochaine présidentielle.