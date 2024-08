Une vaste campagne de nettoyage et curage des oueds a été lancée à travers plusieurs communes de Bouira pour éviter tout risque lié aux inondations notamment après les dernières pluies orageuses qui se sont abattues sur la wilaya.

Initiée par les services de la wilaya et l'entreprise de gestion des centres d'enfouissement technique (CET) "Nadhif", cette campagne connaît la participation de plusieurs secteurs ainsi que de services municipaux, a précisé à l'APS Matari Abdelfettah, directeur de Nadhif.

D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour réussir cette campagne et nettoyer les oueds notamment à Lakhdaria, Bechloul, Ain Lahdjar, Bouira, Sour El Ghozlane et Bir Ghbalou.

Cinq engins de sondage, 15 camions et 10 autres engins ont été mobilisés pour nettoyer tous les oueds de ces communes et pour lutter contre les inondations, selon les détails fournis par les services de la wilaya.

A Lakhdaria (Ouest de Bouira), la campagne de nettoyage d'oued Igoug dans le village d'Ouled El Mahdi bat son plein après l'éradication de tous les déchets et ordures ménagères et le désherbage menés par les services communaux.

Une opération similaire a été également réalisée dans la commune de Bechloul grâce à une campagne de volontariat lancée par l'Assemblée populaire communale (APC) avec la participation de plusieurs citoyens.

Les Oueds de Medjber et Oued Lahlib à Sour El Ghozlane (Sud de Bouira), ainsi qu'Oued Lakhmis à Ain Lahdjar (Ouest) et Oued El Meyet à Bir Ghbalou, sont également concernés par cette vaste campagne de nettoyage.

Par ailleurs, les habitants de la commune d'El Adjiba ont appelé les autorités de la wilaya à intervenir pour éradiquer la décharge publique longeant l'oued traversant la ville et d'où des odeurs nauséabondes se dégagent et menacent sérieusement la santé des riverains.