Le directeur général des forêts, Djamel Touahria, s'est rendu tôt dans la matinée de dimanche dans ma wilaya de Tizi-Ouzou pour superviser les opérations de lutte contre les incendies de Larbaâ Nath Irathen, rapporte un communiqué de la conservation des forêts de Tizi-Ouzou.

M. Touahria s'est rendu notamment aux villages de Larbaa Nath Irathen touchés par les incendies des 9 et 10 août, rapporte le même document soulignant qu'un renfort en camions de lutte contre les feux de forêts (CCFL) venant des wilayas de Bouira et Boumerdes, a été envoyé à Tizi Ouzou.

De son coté, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlaf, s'est déplacé samedi soir à Tizi-Ouzou pour suivre sur place les opérations de lutte contre les incendies de forêts qui se sont déclarés le week-end dernier dans la wilaya, avait rapporté un communiqué de la Protection civile.

Le directeur général s'était enquis du déroulement des opérations de lutte contre les feux de forêt d'Ait Frah, Imrabten et Azouza, dans la commune de Larbaâ Nath Irathen, à une trentaine de kilomètres au centre-est de Tizi-Ouzou.

Le colonel Boughlaf avait instruit le directeur chargé de l'organisation et de la coordination des opérations de lutte contre les incendies de renforcer les interventions aériennes et au sol par des moyens humains et matériels supplémentaires, et de donner la priorité à la protection des personnes et des sites d'habitation.

Pour rappel, plusieurs foyers d'incendie se sont déclarés vendredi et hier samedi dans la partie centre-Est de Tizi-Ouzou, notamment la commune d'Ait Mahmoud et celle limitrophe, Larbaâ Nath Irathen.

D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par la Protection civile, le secteur des forêts et les collectivités locales, en plus de la mobilisation du Croissant rouge algérien et de nombreux citoyens pour les éteindre.

Samedi, la Protection civile avait annoncé, dans un communiqué que, selon une situation des opérations de lutte contre les feux de forêt arrêtée à 19 h 30, l'incendie de Takhoukht à Ait Mahmoud et celui de Oued Aissi dans la commune de Tizi-Ouzou ont été éteints.

Entre autres moyens mobilisés dans ces opérations, ceux des unités secondaires, de l'unité principale de Tizi-Ouzou et de la colonne mobile de lutte contre les feux de forêts.

Ces moyens ont été appuyés par 6 avions bombardiers d'eau AT 802 et un avion BE 200.

En outre, les colonnes mobiles de l'Unité d'instruction et d'intervention d'El Hamiz (Alger) et de la wilaya d'El Bayadh qui se trouvaient dans la wilaya de Bouira ainsi que celle de la wilaya de Naâma qui se trouvait à Tizi-Ouzou, en plus du détachement régional de la wilaya de Blida, sont aussi mobilisées.

L’incendie de forêt de Takhoukht éteint (Protection civile)

L’incendie qui s’est déclaré hier vendredi dans la forêt de Takhoukht dans sa partie relevant de la commune d'Aït Mahmoud, à 20 km au sud de Tizi-Ouzou, a été éteint samedi, rapporte un communiqué de la direction de wilaya de la protection civile.

L’incendie s’est déclaré dans l’après-midi de vendredi et aussitôt d’importants moyens humains et matériels sont engagés par la protection civile pour son extinction, a-t-on ajouté de même source en soulignant que l’opération de surveillance du site incendié est en cours afin d’empêcher une éventuelle reprise du feu.

La direction de wilaya de la protection civile a mobilisé des moyens humains et matériels de plusieurs unités secondaires ainsi que ceux de l’unité principale de Tizi-Ouzou et de la colonne mobile de lutte contre les feux de forêts.

Ces moyens ont été appuyés par 6 avions bombardiers d’eau AT 802 et un avion BE 200. En outre, les colonnes mobiles de l’Unité d’instruction et d'intervention d'El Hamiz (Alger) et de la wilaya d’El Bayadh qui se trouvaient dans la wilaya de Bouira ainsi que celle de la wilaya de Naâma qui se trouvait à Tizi-Ouzou, en plus du détachement régional de la wilaya de Blida, ont aussi participé à l’intervention, a-t-on ajouté.

Les moyens de la conservation des forêts de la wilaya de Tizi-Ouzou et des communes d'Aït Mahmoud et de Beni Douala ont été aussi dépêchés sur le site de l’incendie pour lutter contre les flammes, alors que de nombreux citoyens volontaires ont participé à l’opération.

La protection civile a informé, dans son communiqué, qu’un autre incendie qui s’est déclaré samedi à Oued Aissi, commune de Tizi-Ouzou, a été aussi maîtrisé.

Médéa: plus d'une quarantaine d'incendies circonscrits en une semaine (Protection civile)

Plus d'une quarantaine d'incendies qui s'étaient déclarés entre le 4 et 10 août à travers plusieurs localités de Médéa ont été circonscrits et des habitations ont été protégées des flammes suite au déploiement des unités d'intervention de la Protection civile, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps constitué.

Selon la même source, le plus important incendie a été enregistré vendredi soir, au massif forestier de El-Ghrous, commune d'El-Hamdania, au nord de Médéa, ayant nécessité la mobilisation de la colonne mobile et des équipes de lutte contre les incendies de la Conservation des forêts.

Le déploiement rapide et en nombre des équipes d'intervention a permis de circonscrire l'incendie et d'éviter sa propagation au reste du massif forestier, a-t-on relevé.

Plusieurs parcelles agricoles et des habitations situées à proximité de ces foyers d'incendies qui ont eu lieu dans la partie nord-est, à l'ouest et au sud-ouest de la wilaya, ont été protégées grâce à l'intervention des unités affectées au sein du dispositif de lutte contre les incendie de forêts, a-t-on indiqué.