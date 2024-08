Le secteur de l'agriculture et du développement rural a bénéficié de trois (3) entreprises dans le cadre de la réaffectation des biens mobiliers et immobiliers confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

"Suite à la réunion du Conseil des participations de l'Etat (CPE), tenue le 5 août 2024 et consacrée au règlement définitif du dossier des biens immobiliers et mobiliers confisqués par des décisions définitives de justice dans le cadre de la lutte contre la corruption et le transfert de propriété au profit d'entreprises publiques économiques, le secteur agricole a bénéficié de trois (3) entreprises dont les actes de transfert ont été signés avec les services du Domaine national pour leur mise en exploitation effective", selon le communiqué.

Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la production de viandes blanches et d'œufs, dont la propriété a été transférée au Groupe Agro-Logistique Agrolog, d'une entreprise spécialisée dans la production de fromages, qui a été rattachée au Groupe Giplait, et d'une entreprise de production d'huile d'olive, qui relève désormais de l'Entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques DCAS, a précisé le communiqué.