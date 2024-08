Une délégation représentant deux sociétés chinoises a effectué, samedi, une visite à la wilaya de Nâama pour s’enquérir des différents moyens et critères techniques dont dispose la région de Harchaïa pour concrétiser le projet de l’usine de traitement primaire du minerai de fer, qui sera acheminé à partir de la mine de Ghar Djebilet (Tindouf), selon un communiqué des services de la wilaya.

La délégation des sociétés SDM et CAMC, qui superviseront en compagnie de la société algérienne du fer et de l’acier (FERAAL) la concrétisation du projet de l’usine de traitement et de production de 9 millions de tonnes de concentré de minerai de fer, s’est enquis à Harchaïa (commune de Nâama) des différents moyens mobilisés par les autorités de wilaya, notamment à travers la préparation du terrain qui abritera le projet, ainsi que le raccordement aux différents réseaux nécessaires à sa mise en œuvre, tels que les ressources énergétiques et hydriques, les infrastructures de base, le transport et autres, selon la même source.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la valorisation du minerai de fer de Ghar Djebilet, qui sera acheminé vers le Nord du pays à partir de Tindouf vers Béchar pour arriver à Nâama, qui accueillera cette usine, dont les travaux de réalisation débuteront avec le partenaire chinois à la fin de cette année ou au plus tard au début de l'année prochaine, et permettra la création d'environ 5.000 emplois directs et indirects dans la région de Nâama, où les autorités de la wilaya ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour faciliter sa concrétisation, dans les délais déterminés par les hautes autorités du pays, a expliqué la même source.

Une superficie totale d'environ 500 hectares a été réservée à ce projet, et ce à proximité de la zone industrielle de Harchaïa, sachant que l'usine adoptera des technologies nouvelles et spécialisées dans la production de matériaux connus sous le nom de "carrés semi-fabriqués de minerai de fer", qui sont utilisés dans la production de rond à béton, a-t-on indiqué.

A noter que ce projet, dont l’entrée en production est prévue en 2028, permettra de répondre aux besoins du marché national et l’exportation des excédents de produits semi-finis de minerai de fer, après leur extraction de la mine de Ghar Djebilet et leur transport, à travers la ligne ferroviaire en cours de réalisation Tindouf-Oran, dont le tronçon de la wilaya de Nâama est de 318 km, a-t-on ajouté.