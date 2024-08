La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Tébessa escompte une production de l’ordre de 1,5 million de quintaux de pommes de terre à l’issue de la saison agricole en cours, a indiqué, dimanche, le directeur intérimaire de ce secteur, Badreddine Amoura.

Le même responsable a précisé qu’il ressort des premières estimations effectuées lors de la récolte en cours depuis peu dans les communes d’El Houidjbat, d’El Ma Labiod et d’Oum Ali, que la production augmentera "significativement" par rapport aux précédentes saisons agricoles qui atteignaient 1,2 million de quintaux.

M. Amoura a attribué cet accroissement de la production à l’extension des superficies agricoles dédiées à cette filière qui totalisent désormais 3.500 hectares, soit une augmentation de 200 hectares comparativement à la dernière campagne, ainsi qu’au surcroît d’expérience acquise par les agriculteurs impliqués dans ce domaine, et qui respectent de plus en plus le parcours technique de cette filière agricole.

Le DSA par intérim a également souligné que ses services s’efforcent d’accompagner les agriculteurs sur le terrain, depuis le processus de plantation qui débute au mois de mars de chaque année, jusqu’à la récolte effectuée entre fin juillet et début novembre.

Selon le même responsable, une chambre froide, la première du genre dans la wilaya de Tébessa, sera mise en service dans la commune de Chréa pour une capacité de 5.000 mètres cubes, ce qui permettra le stockage et la conservation de différents produits agricoles.