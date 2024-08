Une série de mesures a été prise dans la wilaya de Sidi Bel Abbes pour l'approvisionnement des citoyens en eau potable, particulièrement durant la saison estivale, a-t-on appris de la direction locale des Ressources en eau.

Parmi ces mesures, la même source a cité, notamment, l'entrée en exploitation du projet de transfert des eaux à partir d'un champ souterrain du bassin hydrique de Chott Chergui devant assurer la mobilisation et le transfert de 7.000 mètres cubes/jour, via le couloir traversant les communes de Merine, Tafassour, Telagh, Tighalimet et Mezaourou.

Par ailleurs, la même démarche a permis l'exploitation du projet inhérent au transfert des eaux d'un champ souterrain du bassin hydrique de Chott El Gharbi avec pour ambition de capter un volume journalier de quelque 9.000 mètres cubes, via ce couloir, a ajouté la direction locale du secteur.

La même source a, d'autre part, fait observer que ce volume d'eau potable est appelé à augmenter pour atteindre 12.000 mètres cubes/jour, à la faveur de nouveaux forages prévus au niveau de Djebel Wahch, dans la wilaya limitrophe de Nâama.

Par ailleurs, un programme spécial a été tracé par la direction des Ressources en eau, visant à améliorer l'AEP, durant la présente saison estivale, notamment au niveau des zones nord de la wilaya, et ce, à partir du barrage de Sidi Abdelli (wilaya de Tlemcen) et de la Station de dessalement d'eau de mer de Honaine (Tlemcen), outre le lancement d'une vaste opération ciblant l'aménagement de tous les puits de la wilaya.