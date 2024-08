Les travaux de réalisation d'un hangar de stockage des céréales ont été lancés dans le nord de la commune de Bechar, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA).

Le projet, dont le maitre d'ouvrage est la DSA et qui s'étend sur une superficie de 4,25 hectares (ha), aura une capacité de stockage de 50.000 quintaux de céréales, a indiqué le chef de service de développement rural et des investissements agricoles, Abderabbi Hamal.

Le lancement des travaux de cet hangar, qui fait partie du programme de concrétisation d'un centre de wilaya de stockage de céréales d'une capacité de stockage globale de céréales d'un (1) un million de quintaux, sera suivi par la réalisation d'un hangar similaire dans la commune frontalière de Béni-Ounif sur une superficie de 5 ha, en plus du centre en question à être implanté dans la nouvelle zone de Toumiat (40 km au nord de Bechar), à proximité de la RN6 et de la voie ferrée Bechar-Oran, a-t-il précisé.

Un financement sectoriel de plus d'un (1) milliard de DA a été dégagé pour la réalisation et l'équipement de l'ensemble de ces structures, dans le cadre des mesures prises par l'Etat pour accroitre les capacités nationales de stockage de céréales, et assurer la sécurité alimentaire, a expliqué le responsable.

Actuellement la wilaya de Bechar dispose d'une capacité de stockage de céréales de l'ordre de 127.520 quintaux, a-t-il encore fait savoir.