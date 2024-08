Quelque 6033 nouveaux étudiants seront accueillis à l'Université Ziane-Achour de Djelfa au titre de la nouvelle rentrée universitaire 2024/2025, a-t-on appris samedi, du Rectorat de cet établissement de l'enseignement supérieur.

Les nouveaux étudiants seront repartis sur les sept (7) Facultés et l'Institut des sciences et techniques des activités sportives et physiques de cette Université, a indiqué son recteur, Lhadj Ailem.

Sur ce total d'étudiants attendu à la prochaine rentrée universitaire, 317 ont opté pour les sciences médicales, un nombre en hausse comparativement à celui des étudiants ayant opté en

2023, année de l'ouverture de l'annexe de la Faculté de médecine de l'université d'Alger 1, pour cette spécialité, estimé à seulement 188 étudiants.

201 autres étudiants seront inscrits en sciences vétérinaires, 264 à l'Institut des sciences et techniques des activités sportives et physique, et 135 en sciences politiques, une spécialité nouvellement relancée, selon la même source. A noter la sortie de 7.414 diplômés en licence et Master durant l'année universitaire 2023/2024, à Djelfa.