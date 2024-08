Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a indiqué, samedi, que la remise en service de la ligne ferroviaire de transport de voyageurs entre l'Algérie et la Tunisie "contribuera à accroître la mobilité des citoyens des deux pays et à y relancer la dynamique économique".

Après avoir donné le signal officiel à la gare ferroviaire international de Souk Ahras de la remise en service de cette ligne, après une interruption de 30 ans, M. Zahana a souligné que cette liaison ferroviaire aura "des effets positifs sur les habitants des deux pays et sur les opérateurs économiques en termes de transport, d’exportation, de facilitation des échanges commerciaux et économiques et de stimulation du tourisme".

La relance de cette ligne permettra, a-t-il ajouté, d’augmenter le nombre de touristes entre les deux pays et de créer des opportunités d’emploi, notamment dans les services de maintenance des trains.

Pour sa part, dans une brève déclaration à la presse en gare de Ghardimaou (Tunisie), la ministre tunisienne de l’Equipement et du Logement, en charge du ministère des Transports, Mme Sarah Al Zafarani Al Zanzari, a indiqué que la relance de cette ligne ferroviaire après 30 ans d’interruption "est le résultat des efforts des autorités des deux pays et de leurs sociétés de transport ferroviaire".

Elle a également fait savoir que des accords seront signés, samedi à Tunis, entre l’Algérie et la Tunisie en matière de transport et de météorologie.