Le président de l’Observatoire national de la Société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a affirmé, samedi à Tindouf, que l’unité nationale constituait le fondement de la cohésion et la stabilité du pays.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les représentants de la société civile, élus et autorités locaux, sur le thème de l’élection présidentielle, M. Benbraham a indiqué que "la consolidation de l’unité nationale et l’éveil de conscience des citoyens, constituent un important facteur de stabilité du pays et de cohésion des différentes composantes de la société civile et des institutions de l’Etat".

"La prochaine élection présidentielle intervient au terme d’un mandat jalonné de multiples réalisations", a souligné le président de l’ONSC à la presse, expliquant, à titre d’illustration, que la wilaya de Tindouf a enregistré dernièrement "une grande mutation à travers le lancement d’importants projets à fortes retombées socioéconomiques sur le quotidien du citoyen".

Et d’ajouter que le débat se focalise aujourd’hui dans cette perspective, à travers une prise de conscience des citoyens de Tindouf sur l’importance de ce rendez-vous électoral, à considérer l’impact direct du mandat présidentiel sur le quotidien du citoyen.

D’où, dit-il, l’évidence de l’engagement d’un débat entre toutes les composantes de la société civile locale, y compris la femme, les jeunes et les personnes aux besoins spécifiques, sur ses attentes et préoccupations et les perspectives de développement de cette wilaya du Sud.

M.Benbraham a invité, à ce titre, les associations de la société civile à adopter des actions de proximité pour sensibiliser le citoyen, susciter chez lui une attitude responsable et élargir sa participation à l’élection présidentielle.

"D’importants rendez-vous attendent l’Algérie et nécessitent une mobilisation et un engagement de la société civile et des citoyens pour assurer leur réussite, dans un contexte de paix, de stabilité, de sécurité et d’action commune en vue de consolider le développement socioéconomique des Algériens et Algériennes", a-t-il encore soutenu.

La wilaya de Tindouf a enregistré d’importantes réalisations au cours des dernières années, ayant donné lieu à une amélioration de son tissu infrastructurel et un développement de ses secteurs vitaux, à l’instar de l’éducation nationale, la santé et l’économie, a poursuivi le responsable de l’ONSC en précisant que ces acquis sont "la résultante d’une coopération fructueuse entre le Gouvernement et la société civile locale et reflètent le haut sens patriotique des citoyens de Tindouf et un engagement des pouvoirs publics à assurer le développement de l’ensemble des régions du pays".

Le président de l’ONSC a réitéré, sur un autre registre, les positions constantes de l’Algérie en faveur des causes justes à travers le monde, soulignant, à cet égard, que "l’Algérie a de tout temps soutenu les peuples opprimés et défendu les idéaux de justice et des droits de l’Homme", avant de saluer "la politique de bon voisinage que le pays a toujours adopté et qui est basé sur le respect mutuel et la coopération pour assurer la sécurité et la stabilité de la région".

Sur un autre plan, M.Benbraham a félicité la boxeuse algérienne Imane Khelif pour sa médaille d’or olympique et son succès historique, en dépit des campagnes hostiles qu’elle a endurées, estimant qu’il ne s’agit pas seulement d’un succès sportif, mais représente le symbole de fermeté et de détermination caractérisant la personnalité algérienne.

Au terme de cette rencontre, M.Nouredine Benbraham a rappelé l’importance du prochain rendez-vous électoral, le présentant comme un devoir national et une étape cruciale dans le processus démocratique nécessitant l’implication de tous pour sa réussite.